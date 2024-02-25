شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عتبات البهجة.. أنشطة تجلب لك الشعور بالسعادة وفقًا للطب النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل عتبات البهجة للنجم يحيي الفخراني من أبرز المسلسلات التى تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مسلسلات رمضان 2024 وينتظر الجمهور المسلسل الذى يحكى عن رجل ينشر محتوى يبعث على البهجة والسعادة من خلال قناته على اليوتيوب التى أطلق عليها اسم "عتبات البهجة"، وفى هذا التقرير نقدم لك بعض الأنشطة التى تجلب لك الشعور بالسعادة والبهجة، وفقا للطب النفسي.

أنشطة تعزز إنتاج هرمونات السعادة 1. ممارسة الرياضةوفقا لموقع samitjhospital فإن ممارسة الرياضة لا تحافظ على لياقتنا وصحتنا فحسب، بل تحمينا أيضًا من الأمراض وتحفز إنتاج الهرمونات المختلفة، بما في ذلك:

- هرمونات النمو التي تعتبر ضرورية للإصلاح والنمو.

- هرمون التستوستيرون، الذي يساعد على إنعاش وتنشيط الجسم ويساعد على نمو العضلات.

- الأنسولين وهرمونات الغدة الدرقية التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتساعد في عملية التمثيل الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية الدماغ في إنتاج الهرمونات المرتبطة بالسعادة، مثل:

الدوبامين، الهرمون المسؤول عن جعلنا نشعر بالسعادة. إذا تمكنا من تحقيق أهدافنا المتعلقة بشكل الجسم أو الوزن، فسيتم إنتاج هذا الهرمون بكميات أكبر.

- السيروتونين، والذي يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب.

الإندورفين، الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالسعادة، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في تقليل الألم الجسدي أو أعراض الإصابة في عضلاتنا بسبب تشابه خصائصه الكيميائية مع المورفين، الذي يستخدم لتخفيف الألم. 2. المشاركة في الأنشطة المنجزة التي تترك البسمة على وجهك إن زيارة أماكن جديدة، أو المشاركة في الأنشطة التي تترك ابتسامة على وجهك، سواء كانت تتضمن أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الأحباب، يمكن أن توفر جميعها السعادة وتخلصك من التوتر والمشاكل التي قد تتراكم في حياتنا اليومية.

علاوة على ذلك، فإن الحفاظ على الابتسامة على وجهك عند مواجهة الظروف الصعبة يمكن أن يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والإندورفين، وكلاهما يرتبطان بشكل مباشر بالسعادة. 3. التعرض لضوء أشعة الشمس بالإضافة إلى الحصول على فيتامين د من الأسماك المختلفة وكبد الأسماك وصفار البيض، فإن تعريض الجسم لأشعة الشمس خلال الصباح الباكر أو قبل الغروب يساعد أيضًا على إنتاج الجلد فيتامين د.

لا يساعد هذا الفيتامين في الحفاظ على عظامنا وجهازنا المناعي بكامل قوته فحسب، بل يحفز أيضًا بشكل غير مباشر إنتاج السيروتونين، وهو هرمون قادر على تقليل الأعراض المرتبطة بالاكتئاب. 4. تناول الشوكولاتة (باعتدال) وجدت الدراسات أن تناول حوالي 50-100 جرام من الشوكولاتة الداكنة (أي ما يعادل 300-600 سعرة حرارية) 1-2 مرات في الأسبوع يمكن أن يقلل من فرص الشخص في فقدان حياته مبكرًا بسبب أمراض القلب بالمقارنة مع أولئك الذين لا يتناولونها.

تحتوي الشيكولاته الداكنة على مواد كيميائية أساسية تساعد على تحسين الدورة الدموية وتساعد على تقوية الشرايين التاجية، الشوكولاتة الداكنة، المصنوعة من 70-85% من الكاكاو الحقيقي، هي الأكثر فعالية في هذا الصدد.

على الرغم من أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على كميات قليلة من السكر والحليب، إلا أنه لا ينبغي اعتبارها صحية تمامًا، وبالتالي يجب استهلاكها باعتدال. 5. التركيز على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان التربتوفان هو حمض أميني أساسي لا يستطيع الجسم إنتاجه بنفسه. يمكن الحصول على التربتوفان من الحليب والزبدة وصفار البيض واللحوم والأسماك والديك الرومي والفول السوداني واللوز والتمر المجفف والموز والجبن وغيرها من الأطعمة الغنية بالبروتين. الجسم قادر على استخدام هذه المادة للمساعدة في إنتاج السيروتونين وفي العمليات العصبية التي تساعدنا على الشعور بالسعادة.

علاوة على ذلك، يعمل التربتوفان جنبًا إلى جنب مع حمض الفوليك والحديد لمساعدة الجسم في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

6. اللعب مع الحيوانات الأليفةربما تكون قد وجدت أن مستويات التوتر لديك تنخفض عند اللعب مع الحيوانات الأليفة، وذلك لأن علاقتنا بالقطط أو الكلاب أو غيرها من الحيوانات الأليفة التي تظهر لنا المودة يمكن أن تزيد من إنتاج الجسم للهرمونات المرتبطة بالسعادة، بما في ذلك السيروتونين والأوكسيتوسين (هرمون مرتبط بالحب).