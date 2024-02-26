ما الفرق بين التعب المنتظم والتعب المرتبط بمشكلة في الكبد؟

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القاهرة - سامية سيد - مرض الكبد المزمن يكون بدون أعراض في البداية، فالتعب هو العرض المبكر، يليه التهاب المفاصل، وقد يحدث اليرقان والغثيان وفقدان الوزن والساق وانتفاخ البطن.

إذا كنت تعاني من التعب المنتظم ومشاعر انخفاض الطاقة كل يوم؟ وتعاني من آلام مستمرة في البطن، قد يكون هذا علامة على مرض الكبد المزمن، وذلك وفقًا لموقع timesofindia..

بشكل عام، يكون مرض الكبد المزمن بدون أعراض في البداية؛ وتصبح الأعراض واضحة عندما تكون شدتها عالية، فالتعب هو الأعراض المبكرة الأكثر شيوعا، يليه التهاب المفاصل، وقد يعاني البعض من اليرقان والغثيان وفقدان الوزن.

أما الحالات المتقدمة فيظهر عليها تورم في الساقين ومنطقة البطن.

كيف يمكن التعرف والتمييز بين التعب العام والتعب الناتج عن أمراض الكبد؟

يكون التعب الناتج عن أمراض الكبد ثابتًا، على عكس التعب العام الذي يحدث عادةً بعد مجهود مكثف، و يستمر التعب المرتبط بالكبد حتى مع الراحة ويمكن ملاحظته منذ بداية أي نشاط.

ما الخطوات التي يمكن أن يتخذها الأفراد لتجنب أمراض الكبد عند التعرض للفيروس؟

للوقاية من أمراض الكبد، وخاصة من التهاب الكبد B و C، يجب على الأفراد الخضوع للاختبار ، فيعد التطعيم أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لالتهاب الكبد الوبائي بي، حيث يوفر حماية بنسبة 99%. بالنسبة لالتهاب الكبد الوبائي سي، يوصى بإجراء الاختبار الفوري والتطعيم في حالة التعرض له.

ما الفروق بين التعب المنتظم والتعب المرتبط بمشكلة في الكبد؟يحدث التعب المنتظم بعد مجهود مكثف، بينما يبدأ التعب المرتبط بالكبد منذ بداية أي نشاط، و قد توفر الراحة طفيفة، لكن التعب يعود عند استئناف النشاط في مرض الكبد. ما أعراض مشاكل الكبد؟معظم مرضى الكبد لا تظهر عليهم أعراض، ولكن أولئك الذين يعانون من الأعراض قد يعانون من التعب، وتغير لون العينين إلى الأصفر، والغثيان، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، وآلام خفيفة في البطن. قد تنطوي المراحل المتقدمة على تورم في الساقين والبطن. كيف يمكن عكس تلف الكبد؟في حالة الاشتباه في تلف الكبد، استشر الطبيب لإجراء اختبارات الدم والموجات فوق الصوتية والفحص الليفي. يمكن عكس الضرر الطفيف باستخدام الأدوية وتغيير نمط الحياة. قد تتطلب الحالات المتقدمة تدخلًا طبيًا مكثفًا، وفي حالات نادرة، قد يكون من الضروري إجراء عملية زرع كبد.