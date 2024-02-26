شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن حقن الشمام بفيروس الإيدز.. اعرف حقيقة الشائعة المنتشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا مكانًا لرواج الشائعات والأخبار الكاذبة، ومن بين هذه الأخبار التي تداولها رود السوشيال ميديا، شائعة شاحنات محملة بشمام محقون بفيروس الإيدز، وكانت هذه الرسالة قد انتشرت من قبل لكنها عادت للتداول مرة أخرى حاليًا، ونتعرف في هذا التقرير على صحة هذه الشائعة وهل يمكن أن ينتقل فيروس الإيدز من الطعام.

وتنص الرسالة التي تداولها رواد السوشيال ميديا على التالي "إلى الجميع في الدول العربية.. تم القبض منذ قليل على 10 شاحنات محملة بـ"شمام" وتم اعتراف السائق بأن جميع الشمام في هذه الشاحنات محقون بفيروس "الإيدز"، كما أن هناك شاحنات أخرى محملة بعصير تم حقنه أيضًا بنفس الفيروس".

وفي هذا السياق، سأل الخليج 365 الدكتور أسامة فكري استشاري التغذية الإكلينيكية واستشاري الجهاز الهضمي والكبد في معهد الكبد، وأكد أن هذا الكلام ليس صحيحاً لافتًا أن فيروس الإيدز لا ينتقل من خلال الحقن في الأطعمة.

وأضاف استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن فيروس الإيدز لا يمكن نقله بهذه الطريقة، فالطريقة الوحيدة التي يمكن نقله من خلالها هي الدم، ففي حالة اختلاط دم لشخص مصاب بفيروس الإيدز لشخص سليم يصبح مصابًا.

وأكد استشاري التغذية الإكلينيكية، أن بعض الفيروسات يمكن أن تنتقل عن طريق الطعام، ومنها الروتا فيروس الذي يصاب به الأطفال بشكل عام، والذي يتسبب في التعرض والإصابة بالنزلة المعوية الشديدة، ويتنقل عن طريق الطعام الملوث، ونفس الشيء في الفيروس الكبدى الوبائي.

وأشار أسامة إلي أن فيروس الايدز لا ينتقل عبر الطعام لأنه لا يعيش سوى في جسم الإنسان، وهذا يعني أنه يصعب نقله عن طريق حقنه في الطعام، كما أن الايدز يعد من أسرع أنواع الفيروسات التي تموت خارج جسم الإنسان، ولذا فلا داعي للخوف.