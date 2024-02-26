شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لحظة غضب رمضان 2024.. كيف يؤثر الغضب على سلامك النفسي والعقلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل لحظة غضب أحد أهم مسلسلات رمضان 2024 ، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة، وتقوم ببطولته الفنانة صبا مبارك والفنان محمد شاهين، والقصة اجتماعية مشوقة في إطار عمل بطلة المسلسل بمهنة الطبخ واحترافه، إضافة إلى بعض الأحداث المشوقة التي تتناول الغضب والغموض.

ومن خلال القصة المشوقة التي تتناول جانبًا نفسيًا مهمًا وهو مشاعر الغضب العارمة التي تنتاب البعض، وتؤثر علي حياتهم بالسلب اجتماعيًا ونفسيًا وعقليًا، ونستعرض الآثار الجانبية النفسية والصحية التي تسببها نوبات الغضب للإنسان الغاضب منها:

وفقًا لتقرير نشر في موقع ماى كير المعنى بالصحة النفسية والعقلية، فإن الغضب له الكثير من العلامات والأعراض خاصة إذا زاد الأمر حد النوبات، منها:

- المزاج المتقلب من النقيض للنقيض بشكل سريع، من الفرح إلى الحزن بلحظات

- مشكلات في التنفس والقدرة على السيطرة على التوتر

- نوبات غضب واعتداء سواء لفظي أو عنيف

- الاندفاع هو السمة المميزة للغضب

- الحزن والاكتئاب والغضب من أشهر العلامات

وأضاف التقرير أن الغضب ونوباته تؤثر بشكل كبير على صحة القلب والأوعية الدموية حيث أن القلق العارم والغضب الشديد يرفع فرص الإصابة بأمراض الضغط الأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية أيضا لذا يجب الحذر منه

وفي السياق ذاته نصح الدكتور عادل سلطان استشاري النفسية قصر العينى ، بضرورة السيطرة على نوبات الغضب بالتوجه للمختص الذي يعمل على إخضاع المريض وفقا لدرجة الغضب لديه ووفقا للأفعال المرتبطه بهذا الغضب، إما للعلاج المعرفي أو العلاجات الدوائية في بعض الاحيان وليس كلها.

وأكد استشاري النفسية أن الغضب العارم بدرجاته المختلفة يؤثر على الصحة النفسية والجسدية، فهو يرفع فرص الإصابة بنوبات التوتر والاكتئاب، فضلا عن تشتت التفكير وعدم القدرة على إتخاذ القرارات وأداء المهام المطلوبة، فضلاً عن اضطرابات بالوعي، اختلالات اجتماعية حاده، واضطرابات بالهرمونات والاعصاب، والاصابة باضطرابات النوم الحادة كذلك، فضلا عن تأثيره على الصحة العامة بزيادة حدة أعراض الأمراض المزمنة على سبيل المثال.