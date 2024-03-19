شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل مرضى ارتفاع الكوليسترول في رمضان؟.. نصائح لتنظيم نسبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم تعد من أخطر الأمراض التي يصاب بها البعض، ففي حالة إهمال سبل وطريقة العلاج يتعرض البعض للإصابة بمشاكل كثيرة وعديدة في القلب، وارتفاع ضغط الدم، والجلطات، ولذا يمكنك استغلال شهر رمضان لتنظيم نسبته في الدم.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes بعض النصائح لتنظيم نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم، بداية من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى استبدال الدهون غير الصحية بالدهون الصحية، هذه التغييرات البسيطة والفعالة للغاية يمكن أن تساعدك على زيادة مستويات الكوليسترول الحميد وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

يعد كوليسترول HDL (البروتين الدهني عالي الكثافة)، المعروف أيضًا باسم الكولسترول الجيد، مهمًا جدًا لأداء الجسم السليم، يساعد على امتصاص الكولسترول الموجود في الدم ونقله إلى الكبد، فيساعد الكولسترول في التخفيف من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يمكن أن تساعد الحركة في زيادة مستويات الكوليسترول الحميد، كما يمكن أن يساعد المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة في زيادة مستويات الكوليسترول الحميد.

يمكن للأحماض الدهنية أوميجا 3 أن ترفع مستويات الكوليسترول الحميد وتساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. وينبغي تضمين الأسماك الدهنية وبذور الكتان وبذور الشيا والجوز في النظام الغذائي.

من المهم استبدال الدهون غير الصحية في النظام الغذائي بالدهون الصحية. ويمكن العثور على الدهون الصحية في الأفوكادو والمكسرات والبذور والسمن البقري.

تعتبر الكربوهيدرات المكررة الموجودة في الخبز الأبيض والمعكرونة ضارة، حيث يمكنها تقليل مستويات الكوليسترول الحميد في الجسم. يجب أن نتجنب استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية.