لو بتعانى من عدم تحمل اللاكتوز.. 5 فوائد لاستبعاد منتجات الألبان من أكلك

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تحدث زيادة الوزن المفاجئة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التغيرات الهرمونية، والآثار الجانبية للأدوية، والإجهاد، من خلال معالجة السبب الجذري لزيادة الوزن المفاجئ وإجراء التغييرات الضرورية في نمط الحياة، يمكنك تحقيق وزن صحي وتحسين الصحة العامة، بحسب موقع "تايمز ناو".

7 عوامل شائعة قد تساهم في زيادة الوزن المفاجئة تغير الهرمونات

يمكن أن تؤدي التقلبات في مستويات الهرمونات، مثل تلك التي تحدث أثناء فترة البلوغ أو الحمل أو انقطاع الطمث أو اضطرابات الغدة الدرقية، إلى زيادة الوزن المفاجئة.

يمكن أن تؤثر الاختلالات الهرمونية على عملية التمثيل الغذائي وقدرة الجسم على تنظيم الوزن، مما يؤدي إلى تقلبات غير مبررة في كتلة الجسم.

بعض الأدوية

بما في ذلك مضادات الاكتئاب والكورتيكوستيرويدات ومضادات الذهان وحبوب منع الحمل، قد تسبب زيادة الوزن كأثر جانبي. يمكن لهذه الأدوية أن تغير عملية التمثيل الغذائي، أو تزيد الشهية، أو تؤدي إلى احتباس السوائل، مما يساهم في حدوث تغيرات مفاجئة في الوزن.

التوتر والأكل العاطفي

يمكن أن تؤدي المواقف العصيبة أو الاضطراب العاطفي إلى الإفراط في تناول الطعام أو عادات الأكل غير الصحية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن المفاجئة.

يلجأ العديد من الأفراد إلى الطعام من أجل الراحة في أوقات التوتر، مما قد يؤدي إلى تجاوز السعرات الحرارية التي يتم إنفاقها على استهلاك الطاقة.

يمكن أن يساهم اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة السكرية والدهون غير الصحية في زيادة الوزن المفاجئ.

غالبًا ما تكون هذه الأطعمة كثيفة السعرات الحرارية وفقيرة بالعناصر الغذائية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وضعف الصحة العامة.

نقص في النشاط

يمكن أن يؤدي نمط الحياة المستقر مع الحد الأدنى من النشاط البدني إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

يؤدي عدم ممارسة الرياضة والحركة بشكل كافٍ إلى تقليل استهلاك السعرات الحرارية ويساهم في تراكم الدهون الزائدة في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن المفاجئة.

احتباس السوائل

احتباس السوائل، المعروف أيضًا باسم الوذمة، يمكن أن يسبب زيادة مؤقتة في الوزن بسبب تراكم السوائل الزائدة في أنسجة الجسم. يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية، مثل أمراض الكلى أو قصور القلب أو تليف الكبد، إلى احتباس السوائل وزيادة الوزن المفاجئة.

مشاكل القولون

يمكن أن تسبب اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو الانتفاخ أو متلازمة القولون العصبي زيادة مؤقتة في الوزن بسبب احتباس السوائل أو تأخر حركات الأمعاء.

يمكن أن تؤدي هذه المشكلات إلى عدم الراحة وانتفاخ البطن، مما يؤدي إلى تغيرات مفاجئة في الوزن.