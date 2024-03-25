شكرا لقرائتكم خبر عن أنا عايز الرعب يملأ القلوب.. خطورة تكنيك الترهيب على النفسية من وحي الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل الحشاشين الذي يعرض على شاشات المتحدة، ضمن مسلسلات رمضان 2024 المميزة، بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يتحدث عن تلك طائفة الحشاشين وزعيمها حسن الصباح ومنهجه وطريقته في السيطرة على أتباعه بسياساته المرعبة.

في مشهد بديع آخر للفنان كريم عبد العزيز مخاطبًا مساعديه، أكد أن الحشاشين سوف يغيرون طريقة تعاملهم ومنهاجهم من الاستكانة إلى التخفيف والترهيب للعامة، قائلا: "عايز الرعب يملأ القلوب"، في إشارة إلى رغبته في السيطرة على الناس من خلال تخويفهم على حياتهم وأولادهم

لطالما كانت سياسية وأسلوب الترهيب والتخويف في التعامل الإنساني طريقة غير صحية، لها الكثير من المضار الصحية على الخاضع لها، فضلاً عن أنها تشوه الشخصية والنفسية، ذكر تقرير نشر في موقع ellness أن سياسة التخويف والترهيب هي عبارة عن "تكتيك" يستخدمه الجاني مثل حسن الصباح على أتباعه، لدفعهم لتنفيذ أوامره والوصول إلى أهدافه بطرق عنيفة ضاغطة

يستخدم الجاني مثل ما يفعل "حسن الصباح" مع الضحية من العامة تكنيك في تكرار وتصاعد نوبات التخويف ودرجاتها، فكلما شعر الشخص الذي أمامه وبالخوف كلما زاد من ترهيبه اكثر، يوصل شعورا للضحيه بالضعف الشديد وتدني إحترام الذات، والقلق العارم، خيار الثقة بالنفس

هذا التكنيك في التعامل مع الشخص الآخر سواء كان طفلا أو كبيرا يخلف أمراضا نفسية ومشكلات عقلية وإجتماعية كثيرة على الشخص الخاضع لهذه الطريقة في التعامل

أول مخاطر سياسة الترهيب على الشخص المتعرض له هو تآكل تقدير الذات واحترامه فهو يشعر بالدونية والضعف والخذلان

هذه المشاعر السلبية تخلف اضطرابات الاكتئاب والحزن والقلق العام

قد يعاني البعض من نوبات قلق شديد أو غضب حاد أو توتر

يميل الشخص المتعرض للتخويف والترهيب إلى العزلة الإجتماعية وبالتالي تزيد لديه الأعراض الاكتئابية الحادة

اضطرابات نفسية متمثله في الخجل الإجتماعي

اضطرابات عاطفية حادة فهذا التخويف هو أحد أهم الاساءات العاطفية النفسية

التخويف العاطفي يؤثر على استقلالية الضحية وبالتالي يسبب ندبات نفسية واضطرابات عقلية شديدة تلازمه معه طوال حياته خاصة إذا كان في مراحله الأولى من عمره وتكوين شخصيته

أعراض جسدية حادة مثل اضطرابات في النوم، مشكلات في الأمعاء والجهاز الهضمي آلام في الرأس، والصداع الشديد، واضطرابات في ضربات القلب