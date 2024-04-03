شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عن تناول هذه المكونات فى وجبة الإفطار للحفاظ على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال شهر رمضان تعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة فى اليوم، لذا يجب اختيار العناصر الغذائية التى تتضمنها بعناية لتحقيق أقصى فائدة منها بما يحافظ على صحتنا، ووفقًا لتقرير بموقع "تايمز أوف إنديا"، فإن هناك 5 عناصر غذائية يمكن أن تضر بصحة القلب إذا تم تضمينها بوجبة الإفطار.

الزبادى المنكه

الزبادى المنكه يحتوى على نسبة عالية من السكريات المضافة والنكهات الاصطناعية، وبالتالى تلغى بدورها الفوائد الصحية للبروبيوتيك الموجود في الزبادي ومحتوى البروتين، لذلك يفضل تناول الزبادي العادي غير المحلى مع الفواكه الطازجة للحفاظ على صحة قلبك.

اللحوم المصنعة

تحتوى اللحوم المصنعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والمواد الحافظة، والتى يمكن أن تساهم فى ارتفاع مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك يجب عدم تناولها خاصة على وجبة الإفطار.

العصائر المصنعة

قد تبدو العصائر التي يتم شراؤها خيارًا مريحًا وسهلًا لتناولها فى الصباح، لكن الكثير منها ملىء بالسكريات ويفتقر إلى الألياف والمواد المغذية الموجودة فى الفواكه والخضراوات الطبيعية.

المعجنات

غالبًا ما تحتوى المعجنات والكعك والفينو والذى يفضل الكثيرون تناولها على وجبة الإفطار على نسبة عالية من الدقيق المكرر والسكريات والدهون غير الصحية، وقد يؤدى الاستهلاك المنتظم لهم إلى زيادة الوزن، وزيادة مقاومة الأنسولين ما قد يترتب عليه مشاكل صحية للقلب.

عصائر الفاكهة

قد تبدو عصائر الفاكهة الطبيعية خيارًا مغذيًا، لكنها غالبًا ما تحتوى على سكريات مضافة وتفتقر إلى الألياف الموجودة فى الفواكه الكاملة، لذلك فإن الإفراط فى تناول العصائر يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم وزيادة الوزن، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.