شكرا لقرائتكم خبر عن إسعافات أولية لانقاذ شخص من الموت بالسم.. من أحداث مسلسل صيد العقارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب، المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it الرقمية، أحداثاً مختلفة أبرزها تحريض "إسماعيل الغول" رياض الخولى، "شوقى" عماد صفوت على قتل "عايدة" غادة عبد الرازق، حيث أعطاه سمّا قاتلا حتى يضعه في المشروبات أو الطعام لـ "عايدة" مقابل 10 ملايين جنيه.



وحول ذلك يوضح الخليج 365 لقرائه ، أبرز النصائح التي تساهم بشكل كبير فى انقاذ شخص تعرض لتناول السم القاتل من خلال المشروبات أو الأطعمة، وذلك وفقا لتصريح خاص من الدكتور أمجد موسي استشاري الجهز الهضمي والكبد في كلية طب أسيوط.



أوضح استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن التسمم هو وصول مادة مضرة علي الجسم، وتتسبب في حدوث مشاكل في عمليات الجسم الحيوية، وقد تؤدي إلي الوفاة في حالة عدم الإلحاق بالشخص المتعرض لهذا الأمر.



وقدم، بعض الإسعافات الأولية التي يجب اتبعها قبل نقل الشخص إلي المستشفى، ومنها:



-تأكد من وجود نبض لدي المصاب.



-إعطاء المصاب الماء بالملح حتي يستطيع القيء لإخراج المادة السامة من الجسم، أو ماء بالفحم.



-إمداد المصاب بالسوائل لتنقية وتطهير الجسم.

-في حالة توقف النبض لدي المصاب، يجب إجراء لإنعاش قلبي في المنزل حتي مساعدة القلب علي القيام بمهمامه.



-استعداء الإسعاف علي الفور ، لإجراء غسيل معدة، وأيضا تطهير الجسم من المادة المسممة التي تعرض لها الشخص.