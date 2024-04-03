شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة للسياحة الصحية: مصر تمتلك 60% من الرمال السوداء بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سميح أحمد عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة الصحية في تصريح خاص لــ ”الخليج 365”، إننا نعمل على ملف السياحة الصحية لأكثر من سنة بقرار من رئاسة الوزراء، والذى شكل لجنة عليا للسياحة الصحية برئاسة وزير الصحة والسكان، ومنوط بها دراسة ومناقشة وإدارة منظومة السياحة الصحية في الفترة الحالية.

وأضاف، إن الرمال السوداء موجودة في سيناء، والواحات البحرية، ولدينا 60% من الرمال السوداء على مستوى العالم، لانها تحتوى على النظائر المشعة بمستويات آمنة والتي تعالج أمراض كثيرة مثل مرض الروماتويد والأمراض الجلدية مثل الصدفية وخلافه، وهى موجودة في سيناء والواحات البحرية .

وأضاف، إن مصر بها 1356 عين كبريتية، ومنتشرة في مصر كلها، والعيون الكبريتية تعالج الكثير من الأمراض، والتي قد تكون العلاجات التقلدية غير مجدية في علاجها مثل علاج مرض الاجهاد المزمن، والطب عجز عن علاجه، وهى موجودة في حمامات فرعون وحمامات الداخلة في مناطق أخرى في سيناء وجارى تطوير المناطق المجاورة لها لتكون صالحة للسياحة الصحية.

وقال، لقد تم إنشاء المنصة الإلكترونية وهى نافذة العالم على السياحة الصحية، و بها كل مقدمى الخدمة، ومن خلالها يمكن للمريض الحجز في أي مستشفى أو مركز طبي، ويتم حجز الفنادق والأماكن السياحية له ولأسرته أثناء تواجده للعلاج.

وأوضح، أن الأهم من ذلك، أنه يمكن الحصول على التاشيرة بغرض العلاج، وهذه التأشيرة مفعلة في الوقت الحالي، والذى يحصل عليها يأخذ امتيازات من شركة مصر للطيران، وخصم في التذاكر، واستقبال في المطار، ويحصل على تأشيرة سريعة لكى يساعد المرضى في عدم الوقوف في طوابير وتوفير كرسى متحرك لمن يحتاج من المرضى، موضحا، إن المنصة الألكترونية تستطيع أن نراقب من خلالها كل أنشطة المريض، ومعرفة كم مريض دخل، وأين يتم علاجه، حيث توفر المنصة كل المعلومات عن المريض، وكلها معلومات مهمة بالنسبة لنا، وهو ما يضعنا في الترتيب العالمى ضمن الدول التي تقدم خدمة السياحة الصحية على مستوى العالم.

وأكد، أنه يمكن الحصول على تأشيرة السياحة العلاجية بغرض العلاج من خلال المنصة، موضحا، إنه يوجد 26 مستشفى في مصر حصلت على الاعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، وهذا العدد في زيادة والذى يدخل على المنصة ويسجل فيها لابد أن يحصل على الإعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وقد زاد العدد، وبنهاية العام سيصل عدد المستشفيات المعتمدة إلى 50 مستشفى، وهى مستواها يؤهلها أن تقدم خدمات السياحة العلاجية على مستوى دولى .

وأضاف، أن مستشفيات التامين الصحى الشامل أيضا ، بها مستشفيات مؤهلة للسياحة العلاجية، ومستواها حاليا من ناحية المباني والتجهيزات لا يقل على الاطلاق عن اى مستشفى أخرى بالعالم .



وأكد، إن مستوى التعامل وكفاءة العمل فيها لا يقل عن أى مستشفى عالمى، موضحا، إن العائد الناتج عن السياحة الصحية في العالم في عام 2022 وصل لـ 133 مليار دولار بالعالم، ومتوقع أن يصل إلى 300 مليار دولار عام 2030، ونطمع أن تحصل مصر على 10% من الرصيد العالمى من السياحة الصحية.

