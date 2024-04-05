شكرا لقرائتكم خبر عن مرض جلدى يسبب انتفاخ وتورم العينين.. اعرف إزاي تعالجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوردية أحد أهم الحالات الجلدية التي قد تصل حد إصابة العينين بمشكلات مزمنة، تسبب الكثير الأعراض المتشعبة نظرًا لاختلاف أنواعها وأشكالها ولكن الوردية العينية أو التي تصيب العينين لها أعراض مختلفة، فالوردية بشكل عام تسبب إحمرارًا أو تورم أو سمك شديد للجلد وجفاف قاسي فيه فضلاً عن ظهور للأوردة على الجلد بشكل ملحوظ، لها الكثير من الأشكال والأنواع منها التي تسبب البثور ومنها التي تسبب الحبيبات وأخرى قد تصيب العينين.

ووفقًا لتقرير نشره في موقع هيلث المعني بالصحة العامة فإن مرض الوردية العينية أو تلك التي تصيب العينين تسبب الكثير من الأعراض المرضية منها أنها تغير من حدة الرؤية وقوة الإبصار، قد تسبب أيضًا حالة من الجفاف الشديد والحرقة والحكة أيضًا والرغبة في الهرش الدائم في العينين

قد تسبب الوردية العينية أيضًا تحسسا للضوء شديد في العينين، فلا يستطيع المصاب بها النظر للضوء بشكل مباشر، تسبب تورمات حول العينين وتغير في شكلها فضلا عن احمرارها وعدم الشعور بالراحة فيها

ولعلاج هذه الوردية التي تصيب العينين، أن يلجأ المريض للطبيب المختص الذي يعمل على علاج حالة الوردية وتقليل تأثيرها على البصر والعين، وينصح التقرير بمجموعة من النصائح والعلاجات المنزلية التي تخفف من حدة الشعور بالألم في العينين:

اهتم باستخدام الكمادات الهادئة الدافئة على العينين بشكل مباشر فهي تنظف العينين وما حوله

اهتم بوضع الكريم أو المرهم الموصوف لك من قبل الطبيب على الجفون للتخلص من هذا التورم بشكل سليم

علاج الوردية يتطلب تناول المضادات الحيوية وهو ما يصفه الطبيب بجرعات معينة

لابد من ارتداء النظارة الشمسية الصالحة للاستخدام ذات الجودة العالية

تنظيف الجفون باستخدام نوع من المنظفات يحدده الطبيب المختص، طبي متخصص فى تنظيف العينين