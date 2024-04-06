شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن السعال الديكي بعد وفاة 3 أشخاص فى التشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن أعلنت جمهورية التشيك تسجيل ثالث حالة وفاة جراء الإصابة بالسعال الديكي هذا العام، نتعرف في هذا التقرير على أعراض السعال الديكي وطرق الوقاية.

ما هو السعال الديكي؟

بحسب موقع MN health فإن السعال الديكي هو مرض يصيب الرئتين تنتشر بكتيريا السعال الديكي من شخص لآخر من خلال الرذاذ الناتج أثناء السعال أو العطس. يصاب الشخص المصاب بالسعال الديكي بسعال شديد يستمر عادةً من أربعة إلى ستة أسابيع أو أكثر.

يمكن أن يكون السعال الديكي خطيرًا جدًا، خاصة عند الرضع.

أعراض السعال الديكي

الأعراض الأولى للسعال الديكي تشبه نزلات البرد: العطس، وسيلان الأنف، وربما حمى منخفضة الدرجة، والسعال. وبعد أسبوع أو أسبوعين يصبح السعال شديدا، مثل:

يحدث السعال على شكل نوبات مفاجئة لا يمكن السيطرة عليها حيث يتبع السعال التالي دون انقطاع للتنفس.

يحدث صوت ديكي عالي النبرة عند التنفس بعد نوبة السعال. يعد الديكي أقل شيوعًا عند الرضع والبالغين والأشخاص الذين تلقوا لقاح السعال الديكي.

القيء أثناء أو بعد نوبة السعال.

قد يبدو وجه الشخص أو شفتيه باللون الأزرق بسبب نقص الأكسجين.

غالبًا ما يكون السعال أسوأ في الليل.

بين نوبات السعال يبدو الشخص بصحة جيدة، لكن المرض مرهق مع مرور الوقت.

تصبح نوبات السعال أقل تكرارًا تدريجيًا، ولكنها قد تستمر لعدة أسابيع أو أشهر حتى تشفى الرئتان.

مضاعفات السعال الديكي



غالبًا ما يكون السعال الديكي عند الرضع شديدًا، ويكون الرضع أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات من الأطفال الأكبر سنًا أو البالغين.

المضاعفات الأكثر شيوعا للسعال الديكي هي الالتهاب الرئوي الجرثومي.

وتشمل المضاعفات النادرة التهاب الدماغ والموت.

من يصاب بالسعال الديكي؟

يمكن لأي شخص في أي عمر أن يصاب بالسعال الديكي.

ويمثل المراهقون والبالغون أكثر من نصف الحالات المبلغ عنها.

تتزايد الحالات لدى الأطفال في سن المدرسة.

عادةً ما يعاني الأطفال الأكبر سنًا والبالغون من مرض أقل خطورة، لكن لا يزال بإمكانهم نقل المرض إلى الرضع والأطفال الصغار.

هل يوجد لقاح للسعال الديكي؟

هناك نوعان من لقاحات السعال الديكي: DTaP وTdap. يتم إعطاء كلا اللقاحين مع لقاح الكزاز والدفتيريا. يحدد عمرك نوع اللقاح الذي يجب أن تتلقاه وعدد الجرعات التي تحتاجها.

كيف ينتشر السعال الديكي؟

توجد البكتيريا في سوائل الفم والأنف لشخص مصاب بالسعال الديكي. تنتشر البكتيريا عندما يدخل السائل المحتوي على البكتيريا إلى أنفك أو فمك. يمكن أن يحدث هذا عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب بالسعال الديكي، أو عن طريق لمس السائل ثم لمس عينيك أو أنفك أو فمك. بشكل عام، يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بالسعال الديكي إذا كان على بعد ثلاثة أقدام من شخص مصاب بالسعال الديكي لمدة 10 ساعات على الأقل في الأسبوع. ويعتبر هذا اتصالا وثيقا.

تتراوح الفترة بين التعرض للبكتيريا وبداية المرض عادةً من 7 إلى 10 أيام، ولكنها قد تصل إلى 21 يومًا.

هل يمكن علاج السعال الديكي؟

يمكن علاج السعال الديكي بالمضادات الحيوية، لكن العلاج قد لا يعالج الأعراض. ومع ذلك، فإن المضادات الحيوية سوف تقلل من انتشار المرض للآخرين.

تقلل المضادات الحيوية من الأعراض إذا تم إعطاؤها خلال المراحل المبكرة من المرض. عندما يتم البدء بالمضادات الحيوية في وقت لاحق من المرض، يكون الضرر الناجم عن السعال الديكي قد حدث بالفعل وسيستمر السعال حتى تشفى الرئتان.

بعد ثلاثة أسابيع من السعال. إذا لم يتم البدء بالمضادات الحيوية خلال تلك الفترة، فلن يُنصح باستخدامها بعد الآن.

يمكن أيضًا إعطاء المضادات الحيوية للأشخاص الذين هم على اتصال وثيق بالأشخاص المصابين بالسعال الديكي لمنع الأعراض أو تقليلها.

الوقاية من السعال الديكي

قم بتطعيم جميع الأطفال في الوقت المحدد لهم هذه هي أفضل طريقة للوقاية من السعال الديكي.

تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين الذين يعانون من السعال أو المرضى.

غسل أيديهم كثيرًا.

البقاء في المنزل إذا كنت مريضا.

قم بتغطية سعالهم بمنديل أو سعالهم في أكمامهم.

اطلب العناية الطبية إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه السعال الديكي أو تعرضوا لشخص مصاب بالسعال الديكي.

إذا كنت مصابًا بالسعال الديكي، فابق في المنزل وتجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين حتى تتناول المضادات الحيوية لمدة خمسة أيام كاملة على الأقل ولا تعد معديًا للآخرين.

إذا كنت لا تتناول المضادات الحيوية، فابق في المنزل لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل بعد بدء السعال.