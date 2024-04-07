شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة وخطر الإصابة بالعدوى الفطرية على الجلد.. كيف تعتنين ببشرتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الرطوبة، تصبح البشرة أكثر عرضة للالتهابات الفطرية، وتؤدي الحرارة وارتفاع درجات الحرارة إلى التعرق، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات الجلدية الفطرية.

وفقا لموقع onlymyhealth تزدهر الفطريات في البيئة الدافئة والرطبة مثل السطح المتعرق لبشرتنا، تعد عدوى السعفة، أو قدم الرياضي، أو فطريات أظافر القدم، أو عدوى الخميرة، أو جفاف الجلد، أو الطفح الجلدي الحراري الشائك، أو الطفح الجلدي التناسلي، من أكثر أنواع العدوى شيوعًا التي تحدث خلال ارتفاع درجات الحرارة.

يمكن أن تكون هذه الالتهابات المزعجة مزعجة، ومثيرة للحكة، وحتى مؤلمة إذا تركت دون علاج، وبالتالي، من المهم أن تعتني ببشرتك لمنع هذه الالتهابات الفطرية، بعض النصائح للحفاظ على بشرتك خالية من العدوى .

1. ممارسة النظافة وغسل اليدين

من المهم تنفيذ ممارسات النظافة بانتظام، منها الاستحمام بشكل منتظم، وخاصة بعد التعرق استخدم صابونًا لطيفًا لتنظيف بشرتك، وبعد الاستحمام، تأكدي من تجفيف بشرتك جيدًا، امتنع عن مشاركة المناشف أو الملابس أو حتى منتجات العناية الشخصية مع الآخرين لمنع انتشار العدوى.

2. حافظ على جفاف بشرتكبعد التعرق أو السباحة، تأكد من تجفيف جسمك جيدًا، خاصة في المناطق المعرضة للرطوبة مثل الفخذ والإبط وبين أصابع قدميك، لا تترك أي جزء من جلدك رطبًا لأنه سيوفر أرضية لنمو الالتهابات الفطرية، استخدم المساحيق الماصة للحفاظ على جفاف المناطق التي تتعرق بشكل مفرط. 3. ارتدِ ملابس قابلة للتنفس

اختار الأقمشة خفيفة الوزن وقابلة للتنفس مثل القطن أو الكتان التي تسمح لبشرتك بالتنفس وتمنع تراكم الرطوبة، ارتداء الملابس الضيقة يمكن أن يسبب المزيد من التعرق مما يخلق بيئة مثالية للنمو، مما يزيد من قابلية الإصابة بالعدوى.

4. حماية قدميكارتدي الصنادل أو الأحذية المسامية التي تسمح لقدميك بالتنفس، الأمر الذى يمنع نمو الفطريات، قم بتغيير جواربك بانتظام، خاصة إذا كانت رطبة. 5. اغسل ملابسك وفراشك

اغسل ملابسك بانتظام بعد الاستخدام الواحد لتجنب أي التهابات، غسل الملابس بالماء الساخن يمكن أن يقتل الفطريات المستقرة على ملابسك إن وجدت، اغسل وغيّر فراشك بانتظام لمنع مسح الفطريات المستقرة عليه.

6. الحفاظ على نظام غذائي صحياتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن يمكن أن يعزز جهاز المناعة ويساعد الجسم على مكافحة العدوى الفطرية. 7. استخدم المنتجات المضادة للفطريات

إذا كنت عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية، فكر في استخدام الكريمات أو المساحيق أو البخاخات المضادة للفطريات كإجراء وقائي، ضع هذه المنتجات على المناطق المعرضة للعدوى، مثل بين أصابع القدم أو في طيات الجلد.