الإيسيسكو تدعو إلى استثمار قدرات الشباب في تطوير النظم الصحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2022-02-03 11:37:54Z | | 4ú

الخليج 365 - متابعات

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى استثمار قدرات الشباب في تطوير النظم الصحية، وأكدت التزامها بالإسهام في تطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الصحية الملحة في دول العالم الإسلامي.

وأوضح بيان للمنظمة بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي الموافق للسابع من أبريل كل عام، أن الاحتفاء بهذا اليوم يشكل فرصة لتسليط الضوء على ما تحقق من خطوات في مجال الصحة على المستويين الإقليمي والدولي، لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشارت إلى المبادرات التي قامت بها للعمل على تطوير النظم الصحية بدولها الأعضاء، وبناء قدرات القوى العاملة في المجال الصحي، ودعم اعتماد التكنولوجيات الرقمية، وتبادل الخبرات والمعارف لدعم جهود التأهب والصمود أمام الكوارث الطبيعية، وكل ما يهدد صحة الأفراد.