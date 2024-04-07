شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات ترطبك وتقويك في العشرة الأواخر ونحن نودع رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ونحن نودع رمضان في العشر الأواخر منه، يجب علينا أن نهتم بصحتنا للقدرة على التعبد وأداء العبادات على أكمل وجه، ولذا لابد من الاهتمام بالترطيب الجيد والعميق للجسم من خلال شرب الكثير من المياه والمشروبات الصحية التي تمد بالطاقة والقوة والمفيدة في الوقت ذاته ولا ترفع السكر ولا تضطرب معها نسبته.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع اييتينج ويل المعني بالغذاء والتغذية السليمة فإن هناك الكثير من المشروبات والسوائل التي تعزز من طاقة الجسم وقوته وتعزز أيضًا من مرونته والشعور بالقوة واليقظة، وتقلل من حدة الشعور بالرغبة في النوم والكسل الشديد.

ووفقا للتقرير فإن هناك بعض المشروبات الصحية والتي من أهمها على الإطلاق العصائر الصحية المستخلصة من الخضروات والفاكهة والتي تحتوي على خلاصه الخضار أو الفاكهة ما يجعلها مصدرًا للترطيب الممتاز الذي يعزز من قوه العضلات والقدرة على بذل الجهد والتعبد لفترات طويلة دون الشعور بالنعاس أو الرغبة في الراحة، ومن أهم هذه المستخلصات عصائر مستخلصة من الخضراوات مثل عصير الجزر وعصير الفراولة وعصير الموز.

الحليب من المشروبات المهمة والصحية التي تعزز من طاقة الجسم وتقلل من شعوره بالنعاس والخمول.

تعزز أيضا مساحيق البروتين من الشعور بالقوة والطاقة ولكن تؤخذ تحت إشراف طبيب بنسب معينة.

تحتوي أيضا بعض العصائر على القدرات وعناصر تزيد من قوه مقاومة الجسم وزيادة الأكسجين الواصل للدماغ، والعضلات ما يعزز منها اليقظة والقوة وقوة التحمل أيضًا ومنها عصير البنجر الأحمر الممتاز والصحي للجسم والصحة

الاهتمام بعصير الكيوي وماء جوز الهند فهم يحسنان من قوة الجسم وطاقته ونشاطه.

من المشروبات الساخنة المفيدة القهوة غير المضاف إليها السكر، أو المحليات الضارة فضلاً عن الشاي والشاي الأخضر الصحي وكذلك المشروبات العشبية كاليانسون والنعناع كذلك بعض المشروبات مثل شاي الماتشا الصحي والمفيد والمعزز للطاقة واليقظة.