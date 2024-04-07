شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من فقدان الشهية ومشاكل بالفم يبقى نظامك الغذائى فيه حاجة غلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحصول على التغذية الكافية التى يحتاجها الجسم ليس بالأمر السهل دائمًا، ولسوء الحظ، يمكن أن يستمر سوء التغذية لفترة طويلة مع الشخص قبل أن تظهر علامات على الجسم تدل على ذلك، وهناك بعض المؤشرات يمكنك مراقبتها لمعرفة ذلك، حسبما أفام موقع "webmd".

التعب غير المبرر

التعب هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لنقص الحديد، والذي يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم وهو انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء، ولكن ضع فى اعتبارك أن حالات أخرى قد تسبب التعب المفرط، بما في ذلك أمراض القلب أو الاكتئاب أو أمراض الغدة الدرقية.

الشعر الهش والجاف

يقول خبراء التغذية إنه عندما يبدو شعرك هشًا وجافًا فغالبًا ما يكون ذلك علامة على وجود نقص فى التغذية، حيث يمكن أن يشير الشعر الهش إلى نقص الأحماض الدهنية الأساسية والبروتين والحديد والمواد المغذية الأخرى.

مشاكل الفم

يمكن أن يكون التشقق أو الالتهاب في زوايا الفم (حالة تسمى التهاب الشفة الزاوي) علامة تحذيرية لنقص الريبوفلافين (B2) أو نقص الحديد، ويعد اللسان الشاحب أو المتورم بشكل غير عادي علامة تحذيرية على نقص الحديد أو فيتامين ب.

فقدان الشهية

مع التقدم في السن، غالبا ما تتضاءل الشهية، حيث تفقد براعم التذوق حساسيتها، ولكن الافتقار المزمن للشهية هو علامة تحذيرية خطيرة على أنك قد تكون معرضًا لخطر نقص التغذية.

الأظافر المتعرجة

تعتبر الأظافر بمثابة علامة إنذار مبكر على معاناتك من نقص التغذية، ويعتبر إنحناء الظفر على شكل ملعقة أو الأظافر المتعرجة هي حالة تسمى كويلونيكيا، مؤشرًا على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

