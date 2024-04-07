شكرا لقرائتكم خبر عن كسوف كلي للشمس.. كيف يحافظ الإنسان على عينيه خلال مشاهدة الظاهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد العالم غدا الأثنين ظاهرة طبيعية لا تتكرر كثيرا وهى كسوف الشمس الكلي، وعلى الرغم من أن كسوف الشمس الأول لعام 2024 لن تتم رؤيته بشكل كامل في مصر والمنطقة العربية ولكن سيظهر بوضوح فى بعض الدول هى المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ومع ذلك، يجب ألا ننسى أبدًا مدى أهمية حماية أعيننا أثناء النظر إلى الشمس فى هذا اليوم، بحسب موقعى هيلث لاين وتايمز أوف انديا نقدم نصائح لحماية أعيننا أثناء الظاهرة الطبيعية.

كسوف كلي للشمس.. كيف تحافظ على صحة عينيك اثناء مشاهدة الظاهرة الطبيعية؟1- مشاهدة الكسوف بشكل غير مباشر بدون نظارات

يمكنك مشاهدة تأثيرات الكسوف بشكل غير مباشر بشكل آمن دون الحاجة إلى نظارات واقية.

يعد جهاز العرض ذو الثقب الصندوقي وهو عبارة عن صندوق به ثقب يمكنك رؤية ظل الشمس من خلاله على الحائط وهو طريقة شائعة غير مباشرة لمشاهدة الكسوف.

يسمح لك جهاز العرض ذو الثقب بمراقبة الضوء الناتج عن الكسوف بأمان من خلال ثقب صغير في جسم ما على السطح.

تؤدي هذه الطريقة إلى ظهور ظلال أنصاف أقمار صغيرة على الأرض أو على الحائط.

إنها طريقة أكثر أمانًا للقيام بذلك لأنك لا تحدق في الشمس على الإطلاق؛ أنت تحدق في الظلال.

2- نظارات الرؤية الشمسية

هى نظارات متخصصة التي تتوافق مع معايير السلامة الدولية ISO 12312-2، تقوم هذه النظارات بتصفية الأشعة فوق البنفسجية الضارة والمرئية والأشعة تحت الحمراء بشكل فعال، مما يحمي عينيك من التلف ولا تستخدم أبدًا النظارات الشمسية العادية.

عند مشاهدة كسوف الشمس، يجب أن تكون سلامة العين أولوية قصوى لتجنب الضرر الدائم الناجم عن اعتلال الشبكية الشمسي.

يجب أن تحتوي نظارات الرؤية على مرشح ISO خاص لمنع الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء الضارة من اختراق شبكية العين.

من غير الآمن النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية مناسبة للعين، حتى أثناء الكسوف.