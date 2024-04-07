شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الصحة العالمي.. إزاى تحافظ على صحتك النفسية والجسدية بنصائح بسيطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم فى 7 إبريل من كل عام باليوم العالمي للصحة، الذى يهدف للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة العامة، فى هذا التقرير نتعرف على تأثيرات الصحة البدنية والأمراض الجسدية التى تصيبك على صحتك النفسية، ونصائح للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية، وفقا لموقع تايمز أوف انديا .

ويمكن أن تؤثر الصحة النفسية السيئة أيضًا بشكل ضار على الصحة البدنية، فالإجهاد المزمن، على سبيل المثال، يضر بجهاز المناعة، مما يزيد من قابلية الإصابة بالعدوى.

غالبًا ما يظهر القلق في أعراض جسدية مثل الصداع وآلام المعدة واضطرابات النوم.

وبالمثل، فإن الأمراض الجسدية المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والألم المستمر يمكن أن تؤثر على الصحة النفسية، حيث يمكن أن يؤدي الضغط المرتبط بعلاج هذه الأمراض، إلى جانب القيود المفروضة على المريض، إلى خلق مشاعر العزلة والإحباط والاكتئاب.

أهمية النوم للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية

النوم ضروري للوظيفة الإدراكية وتقوية الذاكرة. عند الحرمان من النوم، يواجه دماغك صعوبة في استيعاب المعلومات الجديدة والاحتفاظ بالذكريات الموجودة. يمكن أن تؤدي مشاكل النوم المزمنة، مثل الأرق الشديد، إلى تدهور إدراكي أكثر خطورة.



ارتبطت العديد من المشكلات الصحية طويلة المدى بعدم كفاية النوم، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى والسكري والسكتة الدماغية والسمنة وغيرها الكثير.

وهذا يسلط الضوء على أهمية إعطاء الأولوية للنوم. قم بإنشاء بيئة نوم مريحة، وحدد جدول نوم منتظم، واسترخ قبل وقت النوم لضمان حصولك على الراحة التي يحتاجها جسدك وعقلك.

النشاط البدني يوميا

النشاط البدني يفيد صحتك البدنية والنفسية، حيث تؤدي التمارين الرياضية إلى إطلاق مادة الإندورفين، وهي مادة طبيعية تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتحارب التوتر والقلق.

تعمل الحركة المنتظمة أيضًا على تحسين جودة النوم، وهو جانب مهم من الصحة العقلية.



تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام يعانون من معدلات أقل من الاكتئاب ومرونة عاطفية أفضل بشكل عام.



ابحث عن الأنشطة التي تستمتع بها، مثل: المشي السريع.



اهدف إلى ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.



جنبا إلى جنب مع ممارسة تقنيات مثل التأمل والتنفس العميق يمكن أن تساعد في إدارة التوتر، وتحسين التركيز، وتعزيز الاسترخاء.

تناول أطعمة صحية

قم بتزويد جسمك بالأطعمة الصحية التي تغذيك وتنشطك، ويلعب الطعام الذي نختاره دورًا حاسمًا أيضًا. إن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يزود الدماغ بالعناصر الغذائية الأساسية التي تؤثر على الحالة المزاجية والتركيز والوظيفة الإدراكية.



وعلى العكس من ذلك، تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة والسكر والدهون غير الصحية بارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق قم بتغذية جسمك بالطعام الجيد والتركيز على الأطعمة الكاملة وإعطاء الأولوية للفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. قلل من الأطعمة المصنعة والسكر والدهون غير الصحية.