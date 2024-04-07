شكرا لقرائتكم خبر عن اضبط سكرك واعرف إزاى تحمى نفسك من اعتلال الكلى المرتبط بمرض السكري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مصابًا بمرض السكري ولم تكن مستويات السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي، فأنت معرض لخطر كبير للإصابة بأمراض الكلى، ووفقا للخبراء، فإن مرض الكلى السكري أو اعتلال الكلية السكري يؤثر على حوالي ٤٠% من مرضى السكري، وإذا ترك دون علاج، يمكن أن يكون قاتلا، لذلك هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الوقاية من اعتلال الكلية السكري، بحسب موقع تايمز ناو.

اعتلال الكلية المرتبط بالسكري هو مرض تدريجي يؤثر على الكليتين، مما يؤدي إلى أعراض مثل كثرة التبول، والتبول الرغوي، والغثيان، والتعب.

عندما تظل مستويات السكر في الدم مرتفعة بسبب مرض السكري غير المُدار، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة التي تسمى الكبيبات داخل الكلى والتي تعمل كمرشحات تدريجيًا.

ومع تضاؤل وظائف الكلى، يؤدي ترشيح الدم غير الفعال أيضًا إلى انقباض الأوعية الدموية، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم.

إذا لم يتم علاجه بشكل جيد في الوقت المناسب، فإن اعتلال الكلية المرتبط بالسكري يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الفشل الكلوي،.

على الرغم من أن المراحل المبكرة من اعتلال الكلية السكري لا تظهر أي أعراض، إلا أنه مع تقدم المرض، قد تظهر الأعراض التالية:

تورم الكاحلين والقدمين واليدين

الغثيان وفقدان الشهية

التعب والأرق

الجلد الجاف والحكة

صعوبة في التركيز

طرق الوقاية من اعتلال الكلية السكري

ويقول الخبراء إنه من المهم فهم الطبيعة المترابطة للأمراض التي تهدد الحياة، وخاصة في أولئك الذين يعانون من مرض السكري. إن تغييرات نمط الحياة مثل الحفاظ على نظام غذائي متوازن منخفض السكريات المضافة، والفحوصات المنتظمة، والمشاركة في النشاط البدني تلعب دورا حيويا في التخفيف من مرض السكري ومضاعفاته مثل أمراض القلب والكلى.

طرق الوقاية من اعتلال الكلية السكري مستويات ضغط الدم المنتظمة

كما هو الحال مع نسبة السكر في الدم، يمكن أن يكون تقلب ضغط الدم قاتلاً لكليتيك. للوقاية من الفشل الكلوي، حاول الحفاظ على ضغط دم مستقر.

اتبع نظامًا غذائيًا صديقًا لمرض السكري

من المهم معرفة الأطعمة التي يمكنك تناولها والتي لا يمكنك تناولها مع مرض السكري للحفاظ على مستويات السكر في الدم. يجب عليك اتباع نظام غذائي مليء بالفواكه والخضروات الطازجة لضمان بقاء كليتيك في أمان.

تؤثر زيادة الوزن بشكل خطير على الكليتين - ويكون ذلك أكثر خطورة عندما تكون مصابًا بمرض السكري. تناول طعامًا صحيًا ومارس التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على وزنك.

سيضمن النظام الغذائي الذي أوصى به طبيبك أو أخصائي التغذية حصولك على الحد الأقصى من التغذية دون زيادة وزنك.

وفقا للخبراء، يقترح على أولئك المعرضين لتلف الكلى اتباع نظام غذائي منخفض البروتين لوضع ضغط أقل على الكلى الضعيفة بالفعل.

قم بإجراء اختبارات وفحوصات منتظمة للتأكد من أن الكليتين تعملان بشكل جيد.

يقول الأطباء أنه في كثير من الحالات، بحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض، يكون الضرر قد حدث بالفعل. تفحص العديد من أنواع الاختبارات مستويات الكرياتين واليوريا في البول والتي تشير إلى صحة الكليتين.



