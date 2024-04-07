شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من الأمراض وتعزيز مناعتك.. تناول العسل والفواكه الحمضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تساعد إضافة الأطعمة المضادة للالتهابات في النظام الغذائي اليومي في دعم الصحة العامة وتقليل الالتهابات، حيث أن العدوى تحدث عن مسببات الأمراض مثل البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أو الطفيليات، ومع ذلك، فإن بعض الأطعمة المضادة للالتهابات والأكسدة تساعد على تعزيز جهاز المناعة لديك، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الزنجبيل

له خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، حيث أنه يحتوي على مركبات مثل جينجيرول وشوجول، والتي ثبت أنها تمنع نمو البكتيريا والفيروسات، وتقوى جهاز المناعة.

الكركم

يحتوي على الكركمين، وهو مركب معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، حيث أثبتت الدرسات قدرة الكركمين على مكافحة الالتهابات المختلفة سواء كانت البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية.

العسل

يتمتع العسل بخصائص مضادة للميكروبات، فهو يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين ومضادات الأكسدة ومركبات أخرى يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا الضارة وتهدئة التهاب الحلق.

الزبادي

يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تدعم صحة الأمعاء وتعزز جهاز المناعة ومن ثم مكافحة الالتهابات، حيث يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك في تقليل خطر الإصابة بالعدوى خاصة المرتبطة بالجهاز الهضمي.

الفواكه الحمضية

مثل البرتقال والليمون غنية بفيتامين C المعروف بخصائصه التي تعزز المناعة، حيث يساعد فيتامين C على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة الالتهابات، ويمكن أن يساعد تناول الحمضيات بانتظام في تقوية جهاز المناعة وتقليل أعراض العدوى ومدتها.