شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداء العدساء اللاصقة فترات طويلة يعرضك للخطر.. نصائح قبل ارتدائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ارتداء العدسات اللاصقة خيارًا شائعًا لتصحيح الرؤية مما يوفر الراحة والبصر الواضح دون الحاجة إلى ارتداء النظارات، ومع ذلك، إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل مختلفة في العين.

كشف الدكتور أشرف الهباق استاذ طب وجراحة العيون جامعة بنها، أنه بالرغم من أهمية العدسات اللاصقة لتصحيح البصر، الا ان هناك عواقب تنتج عن ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة، فيمكن أن تكون السبب الرئيسى لجفاف العين، كما يمكن أن تسبب أيضًا التهابًا في العين يمكن أن يظهر على شكل احمرار بالعين وحساسية.

وأشار استاذ العيون ، أنه كلما قمت بارتداء العدسات اللاصقة لفترة أطول، كلما زاد الالتهاب الذي تسببه في العين، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يؤدي أيضًا إلى خطر الإصابة بالتهابات القرنية والعين، والتي يمكن أن تسبب عواقب أكبر في المستقبل.

جفاف العيون يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهاب القرنية. يمكن أن تصاب القرنية بقرح وإذا كانت القرح معدية، فقد تؤدي إلى تندب وفقدان دائم للرؤية، يمكن ارتداء العدسات اللاصقة لمدة تصل إلى 14 ساعة، ويجب بخلعها قبل النوم وإعطاء راحة لمدة ساعتين على الأقل قبل الذهاب إلى السرير.

النصائح والاحتياطات أثناء ارتداء العدسات اللاصقة

أوضح الطبيب أنه يحب اتباع النصائح والاحتياطات التالية أثناء ارتداء العدسات اللاصقة وإزالتها.

1. حافظ على نظافة يديك أثناء استخدام العدسات اللاصقة، واغسل يديك بالماء والصابون وجففها جيداً أثناء وضعها وإخراجها.

2. يجب تغيير محلول العدسات اللاصقة بشكل متكرر.

3. لا تستخدم المحاليل منتهية الصلاحية أبدًا.

4. صندوق العدسات اللاصقة مهم للغاية، حافظ عليه نظيفًا جدًا.