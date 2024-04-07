شكرا لقرائتكم خبر عن لا ترتدي هذه الملابس أثناء النوم.. منها الجوارب تؤثر على الدورة الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبراء الصحة من ارتداء بعض الملابس أثناء النوم لأنها قد تضر صحتك، وقالت خبيرة الصحة البريطانية الدكتورة ديبورا لي إن ارتداء الجوارب على سبيل المثال أثناء النوم قد يضر صحتك ويؤثر على الدورة الدموية، وفقًا لجريدة دايلي إكسبريس.

أضرار ارتداء الجوارب أثناء النوم

إن ارتداء الجوارب أثناء النوم، قد يقلل من الدورة الدموية خاصة عندما تكون ضيقة للغاية.

أفضل شيء يمكنك فعله هوارتداء جوارب بمقاس أكبر من المعتاد، وذلك لضمان استمرار تدفق الدورة الدموية أثناء نومك.

يمكن أن تحمل الجوارب أيضًا بكتيريا مثل الإشريكية القولونية.

كما حذر الخبراء من الذهاب إلى السرير بنفس الجوارب التي ترتديها طوال اليوم لأن هذا من المرجح أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

لا ترتدي الملابس الضيقة أثناء النوم

وأكد الخبراء انه على غرار الجوارب، يمكن للملابس الضيقة أن تحد من الدورة الدموية وتدفق الدم، مما يؤدي إلى نوم أسوأ ليلاً، وعدم الراحة التي قد توقظك.

كلما كانت الملابس ضيقة، قلت احتمالية قدرتك على التحرك أثناء نومك، مما يعني أنك قد لا تتمكن من الشعور بالراحة أثناء قيلولتك.

أثناء نومك، من المفترض أن ترتفع درجة حرارتك بشكل طبيعي وقد يؤدي ارتداء ملابس النوم الضيقة إلى رفع درجة حرارة جسمك.

إذا كنت ترتدي البيجامة، فتجنب الصوف واختار شيئًا من القطن بدلاً من ذلك.