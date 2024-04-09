شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لظهور البثور تحت الجلد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثور ونتوءات وحبوب تحت الجلد مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص، وأنت تتفقد جلدك قد تشعر بحكه أو بألم أو بمشكلة وتجد أن هناك حبوب أو بثور تختفي تحت الجلد، ولكنها تنتج لك بعض الأعراض المرضية، هذه البثور أو الحويصلات قد تحتوي على قيح أو لا تحتوي على السائل شفاف أو تحتوي على الدم أو غيرها من الفقاعات كل تلك البثور أو الحبوب تسمى حبوب تحت الجلد حسبما وضحها تقرير نشر في موقع هيلث هارفارد المعني بالصحة العامة

هذه البثور التي تظهر تحت الجلد لها الكثير من الأسباب كما يوضحها التقرير فقد تكون سببها العدوى فبعض أنواع العدوى البكتيرية قد تسبب هذه البثور التي تظهر تحت الجلد وليس على سطحه، فهناك عدوى بكتيرية مثل المكورات والقوباء أما هناك بعض العدوى الفيروسية التي تنتج عن الاصابة بفيروس ما وانتقاله إلى الجلد مثل الجدري الحماق الهربس والكوكاساكي، وهي تظهر في مرحلة الطفولة بشكل كبير وواضح

بعض الأمراض الجلدية تسبب هذه البثور منها مرض الجلد الالتهابي أو مرض الفقاع أو بعض الأمراض الجلدية الشديدة التي تظهر نتيجة التعرض لأشعة الشمس

بعض الأدوية قد تسبب هذه الأعراض وهذه البثور التي تظهر تحت الجلد

بعض أمراض التحسس مثل التهاب الجلد التحسسي أو الاكزيما أو التهابات الجلد التماسية كلها سبب في حساسية تسبب هذا الظهور للحبوب تحت الجلد وليس فوقه

التهيج الذي يصيب الجلد نتيجة التعرض إما للحرارة أو لبعض المواد والمنظفات الكيميائية المهيجة للبشرة