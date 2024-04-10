شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة كبار السن فى العيد.. بلاش رنجة وفسيخ وكفاية 3 قطع كحك فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج كبار السن إلى عناية بالصحة فى جميع الأوقات وفى عيد الفطر يجب أن يقوموا بتقنين كميات الكحك والبسكويت التى يتناولونها، وكذلك الرنجة والفسيخ حفاظا على صحتهم، فى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح لكبار السن للاحتفال بالعيد.

قالت الدكتورة سامية أحمد عبد الرحمن، أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس ، أن تناول الأطعمة الغنية بالاملاح مثل: الرنجة والفسيخ يضر صحة كبار السن، كما أنها قد تحتوى على بكتيريا سامة، لذا من الأفضل عدم تناولها خاصة لكبار السن.

وأشارت إلى أنه من الأفضل تناول الأسماك الدهنية الطازجة مثل الماكريل والسلمون بدلا من الفسيخ والرنجة، لأنها غنية بالأوميجا 3 المفيد لصحة المخ.

وأوضحت أنه يفضل استبدال الفسيخ والرنجة بالأسماك، خاصة الغنية منها بالأوميجا 3 مثل أسماك السلمون والماكريل الطازجة.

وحذرت أستاذ طب وصحة المسنين وعلوم الاعمار بجامعة عين شمس أيضا من الإفراط فى أكل كحك العيد لكبار السن لأنه غني بالدهون والسكر وترفع نسبة السكر في الدم وتسبب مشاكل فى الهضم اذت تناول الكثير منها.

وأوضحت أنه يكفى تناول ٣ قطع فقط من كحك العيد مع ضرورة ممارسة نشاط بدني بعد تناولها وتقليل الدهون في باقى الطعام على مدار اليوم وشرب الكثير من الماء والتركيز على تناول الفواكه والخضراوات علىى مدار اليوم.

وأضافت أنه بالنسبة لمريض السكر يكفى تناول قطعة كعك واحدة في اليوم حتى لا ترتفع نسبة السكر في دمه.

