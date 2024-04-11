شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للشلل الرعاش.. كل ما تريد معرفته عن المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى اليوم العالمى لمرض باركنسون "شلل الرعاش" الموافق 11 أبريل، نتعرف خلال التقرير التالى على كل ما يخص المرض وفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots.

ما مرض باركنسون "شلل الرعاش"؟

هو اضطراب تنكس عصبى تقدمى يؤثر فى الغالب على الحركة، ويحدث نتيجة لتحلل الخلايا العصبية فى المخ، وتحديدًا فى المادة السوداء، وتنتج هذه الخلايا الدوبامين، وهو ناقل عصبى مهم لتنسيق الحركة، ومع انخفاض مستويات الدوبامين، يعانى الأشخاص المصابون بمرض باركنسون من الارتعاش والصلابة وبطء الحركة وضعف التوازن والتنسيق.

والسبب الدقيق لمرض باركنسون ليس معروفا، لكن يعتقد أن العامل الوراثى يمكن أن يلعب دورا، كما أن التقدم فى العمر يعد عامل خطر كبير، حيث يتم تشخيص معظم الأشخاص بعد سن الستين.

ما أعراض مرض شلل الرعاش؟

- الرعشة، خاصة فى اليدين أو الذراعين أو الساقين.

- تصلب العضلات.

- بطء الحركة.

- عدم الاستقرار الوضعى ما يؤدى إلى مشاكل في التوازن.

- تغيرات فى الكلام أو الكتابة أو تعبيرات الوجه.

- اكتئاب.

- قلق

- اضطرابات النوم.

ما الذى يمكن أن يؤدى إلى تفاقم أعراض مرض باركنسون؟ - الإجهاد

استجابة الجسم الطبيعية للتوتر تتضمن زيادة توتر العضلات وزيادة معدل ضربات القلب، ما قد يؤدى إلى تفاقم الارتعاشات والتصلب لدى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون، وقد تساعد تقنيات إدارة التوتر مثل تمارين اليقظة والتأمل والاسترخاء فى تخفيف هذه التأثيرات من خلال تعزيز الجهاز العصبى الأكثر هدوءًا.

- قلة النوم

يؤدى النوم غير الكافى أو الردىء إلى تعطيل إيقاعات الجسم الطبيعية، ما يؤدى إلى زيادة التعب وتفاقم الأعراض الحركية لدى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون، يعد إنشاء ممارسات صحية جيدة للنوم ومعالجة اضطرابات النوم الأساسية بمساعدة الطبيب أمرًا بالغ الأهمية لإدارة أعراض مرض باركنسون.

- المرض أو العدوى

يمكن لأى مرض أو عدوى أن تضع ضغطًا إضافيًا على الجسم، ما يؤدى إلى تفاقم أعراض مرض باركنسون بشكل مؤقت، ويمكن أن تؤدى الاستجابة المناعية التى يقوم بها الجسم لمحاربة العدوى إلى تفاقم الالتهاب، ما قد يؤثر على مستويات الدوبامين في الدماغ ويؤدي إلى تفاقم الأعراض الحركية.

ومن المهم للأشخاص المصابين بمرض باركنسون أن يعالجوا على الفور أي أمراض أو عدوى، وأن يظلوا يقظين بشأن الحفاظ على الصحة العامة.

- توقيت الدواء

التوقيت المناسب والجرعة المناسبة للأدوية ضرورية لإدارة أعراض باركنسون بشكل فعال، فإن التقلبات في السيطرة على الأعراض يمكن أن تحدث إذا لم يتم تناول الأدوية على النحو الموصوف، ما يؤدي إلى فترات من تفاقم الأعراض المعروفة باسم نوبات "التوقف".

- سوء التغذية

يمكن أن يؤثر سوء التغذية أو الجفاف على امتصاص الدواء والصحة العامة، ما قد يؤدى إلى تفاقم أعراض مرض باركنسون، حيث إن الحفاظ على نظام غذائى متوازن يتكون من الأطعمة المغذية يمكن أن يدعم الصحة العامة ويعزز فعالية أدوية باركنسون.

- الخمول

يمكن أن تساهم قلة النشاط البدني في تصلب العضلات وضعفها، ما يؤدي إلى تفاقم الأعراض الحركية لدى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون، ويمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتمارين التمدد في تحسين الحركة والتوازن والوظيفة البدنية العامة، ويؤدي الانخراط في النشاط البدني أيضًا إلى تعزيز إطلاق الإندورفين، والذي يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق التي يعاني منها عادةً الأشخاص المصابون بمرض باركنسون.

- بعض الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تؤدي إلى تفاقم أعراض مرض باركنسون، ويمكن للأدوية مثل مضادات الذهان ومضادات القيء وبعض مضادات الاكتئاب أن تتداخل مع مستويات الدوبامين أو تؤدي إلى تفاقم الأعراض الحركية.