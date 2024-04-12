شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروبات مفيدة بعد تناول الفسيخ والرنجة فى العيد أبرزها الشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الكثيرون على تناول الفسيخ والرنجة خلال أيام عيد الفطر، بسبب عدم القدرة على تناول هذه الأطعمة خلال شهر رمضان ومع الصيام بسبب غناها بالأملاح التى تسبب الشعور بالعطش.

ويقدم الدكتور وليد تاجى استشارى السمنة والنحافة فى كلية طب سوهاج، بعض المشروبات الصحية التى يمكن تناولها مع الفسيخ والرنجة، حيث تقلل من فرص الإصابة والتعرض للتسمم الغذائى، ومنها..

- عصير الليمون

يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة التى تحميك من الإصابة بالتسمم الغذائى، والسبب يرجع لغناه بفيتامين سى، ومضادات الأكسدة، التى من دورها تقوية الجهاز المناعى، ومكافحة البكتريا المضرة للصحة، لذا عليك تناوله.

- الماء

يعمل على تخليص الجسم من الأملاح الزائدة والتى يكون السبب فيها تناول الفسيخ والرنجة لأنهما يحتويان على نسبة عالية من الأملاح، لذا لا تتردد فى شرب كميات كبيرة من الماء لتطهير الجسم من الملح.

- عصير البرتقال

يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى ومضادات الأكسدة، لذا فتناولك له يعد خيارا غذائيا رائعا لحمايتك من الأضرار أو التسمم الغذائى، لأنه مقاوم للعدوى البكترية.

- الشاى الأخضر

كوب من الشاى الأخضر بعد وجبة الفسيخ والرنجة، يعمل على تخليص الجسم من السوائل المتراكمة داخله، والسبب يرجع إلى احتوائه على الكافيين الذى يحفز الجسم على التخلص من السوائل المحبوسة.