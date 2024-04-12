شكرا لقرائتكم خبر عن السر فى الليمون وخل التفاح.. نصائح لتجنب أضرار الإكثار فى تناول الكحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولك للطعام الصحى من الحيل الجيدة لراحة جهازك الهضمى وتقليل فرص الإصابة بالجفاف، وتطهير المعدة، كما أن الأطعمة الطبيعية والصحية تساعدك في الشعور بزيادة طاقتك اليومية، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر والخيارات الغذائية غير الصحية، وتحسن حالتك المزاجية.

ووفقا لما نشره موقع onlyhealth نتعرف على أفضل الحيل الطبيعية للحد من تناول كميات كبيرة من كحك العيد ومنها..

1 الليمون

ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون الطازج، يساعد على طرد السموم وتعزيز عملية الهضم، ماء الليمون ليس فقط مشروبًا لذيذًا لكنه يدعم أيضًا إزالة السموم من الجسم، يساعد حمض الستريك الموجود فى عصير الليمون على تنشيط الجهاز الهضمي وتشجيع حركة الأمعاء الصحية.

2. شاى الأخضر

ثبت أن الشاي الأخضر يدعم وظائف الكبد، من خلال دعم وظائف الكبد بالشاي الأخضر، فإنك تساعد جسمك على التخلص من المواد الضارة بشكل أكثر فعالية، الكبد السليم يعني صحة الجسم بشكل عام.

3. خل التفاح

يحتوى خل التفاح على حمض الأسيتيك، الذى يمكن أن يساعد فى تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية والصفراء، وتحسين عملية الهضم، والتمثيل الغذائى.

4 عصير الفاكهة والخضراوات

تحظى هذه الطريقة بشعبية كبيرة لأولئك الذين يرغبون فى بدء رحلة إزالة السموم، ومقاومة الرغبة فى تناول السكريات بكثرة، حيث يتضمن شرب عصائر الفواكه والخضراوات الطازجة تطهير العصير، حيث يساعد ذلك على تعزيز المناعة وتحسين وظائف الكبد.