الإسعاف الجوي بالجوف ينقل مصابَيْن من مركز طلعة عمار إلى سكاكا في 13 دقيقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نقل الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، حالتين من مركز طلعة عمار إلى المستشفى بمدينة سكاكا خلال 13 دقيقة.

وباشرت الفرق الإسعافية الأرضية والإسعاف الجوي التابعة للفرع بلاغًا عن حادث يبعد 15 كيلو عن مركز طلعة عمار التابع لمنطقة الجوف، حيث باشرت الفرق الأرضية تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بالموقع وعند وصول الإسعاف الجوي تم نقل الحالتين لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا.

ووصلت فرقة الإسعاف الجوي للموقع في غضون 25 دقيقة فيما تم إيصال الحالتين للطوارئ في 13 دقيقة.