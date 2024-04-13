شكرا لقرائتكم خبر عن رطب على نفسك بعد أكلة الرنجة والفسيخ بتناول هذه الأطعمة والمشروبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر معظم الناس قدوم عيد الفطر المبارك بفارغ الصبر من أجل تناول الفسيخ والرنجة، حيث يعشق الكثير منا تناولها خاصة فى أول أيام العيد كنوع من التغيير بعد انتهاء شهر رمضان.

ولكن نظرًا لأن الرنجة والفسيخ يحتويان على نسب عالية من الأملاح، فلابد من الحرص على تناول أطعمة ومشروبات معينة عقب تناولهما تفادى أى انتكاسات صحية خاصة لمرضى الضغط.

فيما يلى.. أطعمة ومشروبات تناولها بعد أكلة الفسيخ والرنجة الماء

يعتبر الماء أهم المشروبات بعد تناول الفسيخ والرنجة من أجل ترطيب الجسم وطرد الأملاح منه عن طريق البول، كما أنه مشروب آمن ولا يحتوي على سعرات حرارية.

الزبادى

يعتبر الزبادى من أكثر الوصفات المعروفة للترطيب لذلك احرص على تناوله عقبد أكلة الرنجة والفسيخ، خاصة الزبادى غير المنكه، حيث يساعدك على الهضم السريع كما أنه يحتوى على نسبة ماء تتراوح بين 85 و88%.

الخيار

احرص على تقديم الخيار أثناء تناول وجبة الرنجة والفسيخ من أجل ترطيب الجسم، حيث أنه يحتوى على نسبة عالية من الماء تتجاوز 96%.

عصير الليمون

يساعد تناول كوب من عصير الليمون على ترطيب الجسم بعد تناول الرنجة والفسيخ وتحسين رائحة الفم وتجنب الشعور بالعطش المستمر، ومن الممكن إضافة النعناع أيضًا لتعزيز طعمه وقيمته الغذائية خاصة أن النعناع يسهل عملية الهضم.

عصير البرتقال والموز

كلاهما يحتوى على البوتاسيوم والذى يعمل على توازن الأملاح فى الجسم، ويساعد فى طرد الأملاح الزائدة منه.

