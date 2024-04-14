شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت مصاب باضطراب الشراهة عند الأكل.. اعرف العلامات والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر اضطراب الشراهة عند تناول الطعام أو اضطراب الأكل القهرى ثاني أكثر اضطرابات الأكل شيوعًا التي يتم تشخيصها، ويظهر هذا الاضطراب في جميع الفئات العمرية وفقا لما نشره موقع helpguide

يتميز هذا الاضطراب بنوبات متكررة من الشراهة عند تناول الطعام وتناول كميات أكبر من الطعام في فترة زمنية منفصلة عما قد يفعله معظم الأشخاص في نفس الحالة.

وتشمل السلوكيات الأخرى المرتبطة تناول الطعام بسرعة كبيرة، وتناول الطعام بعد الشبع، وتناول الطعام عندما لا تكون جائعا، وتناول الطعام بمفردك ويقترن هذا السلوك بمشاعر شديدة "لفقدان السيطرة" على الأكل والشعور بالذنب.

أعراض اضطراب الشراهة

- تناول كميات كبيرة من الطعام في فترة زمنية قصيرة، وغالبًا ما يكون ذلك سرًا

- تجنب تناول الطعام في الأماكن العامة أو مع الآخرين وغالباً ما يشعر بالحرج من كمية الطعام التي يتناولها

- سرقة الطعام أو تخزينه في أماكن غريبة

- الفشل المتكرر في الحفاظ على فقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائي أو زيادة النشاط أو استخدام أدوية إنقاص الوزن

- إنشاء جداول نمط الحياة أو طقوس لتوفير الوقت لجلسات الشراهة

- الانسحاب من الأصدقاء والأنشطة التي كانت ممتعة في السابق ويصبح أكثر عزلة

- اضطراب في سلوكيات الأكل الطبيعية، بما في ذلك تناول الطعام طوال اليوم دون تحديد مواعيد محددة للوجبات.

- تخطي وجبات الطعام أو تناول أجزاء صغيرة من الطعام في وجبات منتظمة؛ الانخراط في الصيام المتقطع أو اتباع نظام غذائي متكرر

- الشعور بالخجل والذنب واليأس بعد نوبات الشراهة عند تناول الطعام

-تقلبات في الوزن

- قلة الثقة بالنفس

- تشنجات المعدة، واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى غير المحددة (الإمساك، والارتجاع الحمضي، وما إلى ذلك)

- صعوبات في التركيز

علاج اضطراب الشراهة عند الأكل

يتطلب علاج اضطراب الشراهة عند الاكل العمل مع فريق طبى متعدد التخصصات يضم طبيبًا نفسيًا وأخصائي تغذية و نظرًا للعواقب الجسدية والنفسية الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن اضطراب الأكل القهري، فمن الضروري طلب المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن.

