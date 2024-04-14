شكرا لقرائتكم خبر عن احمِ نفسك من عدوى الأمعاء والتسمم الغذائى بنصائح منها طهى الطعام جيدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عدوى الأمعاء أو التسمم الغذائى بسبب الكائنات الحية الدقيقة التي وجدت طريقها إلى أمعائك، والأمعاء هي جزء من الجهاز الهضمي وفقا لما نشره موقع helpguide.

ويمكن الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء عن طريق تناول أو شرب الماء أو الطعام الملوث ويمكن أيضًا الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء نتيجة ملامسة الجراثيم عن طريق الأشخاص المصابين أو الأشياء الملوثة مثل أدوات المائدة أو الألعاب.

يمكن أن تؤثر التهابات الأمعاء على أي شخص في أي وقت ويمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى مشاكل أكثر خطورة.

أعراض التهابات الأمعاء

بعض الأعراض الشائعة لعدوى الأمعاء تشمل:

- إسهال

- غثيان

- القيء

- آلام في البطن

- حمى

- صداع

غالبًا ما يكون لالتهابات الأمعاء التي تسببها الفيروسات أعراض الغثيان والقيء والإسهال وعادة ما تتحسن خلال يوم إلى يومين.

يجب عليك الذهاب إلى المستشفى إذا:

-ظهرت علامات الجفاف (عدم التبول، شحوب، برودة اليدين أو القدمين أو عصبية شديدة)

-آلام شديدة في المعدة

-إسهال لا يزول

-دم في البراز

- فقدان الوزن

تشخيص التهابات الأمعاء

لتشخيص سبب أعراضك، قد يطرح طبيبك بعض الأسئلة ويقوم بفحصك وقد يوصون ببعض الاختبارات، مثل:

- اختبار البراز (أخذ عينة من البراز )

- تحاليل الدم

- منظار القولون

كيف يتم علاج التهابات الأمعاء؟

تختفي معظم حالات عدوى الأمعاء بعد بضعة أيام.

من المهم أن تشرب الكثير من السوائل، بما في ذلك الماء ومشروبات معالجة الجفاف عن طريق الفم. وذلك لتجنب الجفاف. تتوفر مشروبات معالجة الجفاف عن طريق الفم في الصيدليات

يؤدي الإسهال إلى فقدان كمية كبيرة من السوائل من الجسم. اعتني بشكل خاص بالأشخاص الضعفاء مثل الصغار جدًا وكبار السن وأولئك الذين يعانون من حالة صحية سيئة.

يمكن إعطاء الأطفال الذين يرفضون الماء ومشروبات الجفاف عن طريق الفم عصير التفاح المخفف على المدى القصير.

يحتاج الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية إلى الرضاعة الطبيعية بشكل متكرر للحفاظ على سوائلهم.

يحتاج بعض الأشخاص إلى المضادات الحيوية لعلاج التهابات الأمعاء التي تسببها الطفيليات والبكتيريا.

الوقاية من التهابات الأمعاء

يمكن الوقاية من العديد من التهابات الأمعاء عن طريق الاهتمام بما تأكله وتشربه، واتباع ممارسات النظافة الجيدة. يجب:

-طهي الأطعمة مثل اللحوم والبيض جيدًا.

-اغسل يديك بانتظام، خاصة قبل لمس الطعام.

-تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من عدوى الأمعاء.

-تجنب الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا (خاصة اللحوم أو المأكولات البحرية)

-تجنب السلطات خارج المنزل