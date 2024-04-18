شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتئاب في الربيع.. أهم الأعراض و6 خطوات أساسية للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما ارتبط الربيع هذا الفصل المزهر الملون، بكل ألوان السعادة والحركة والفرحة، فهو الفصل المحبب للغالبية، يفضله الكثيرون عن كل فصول السنة الأخرى، ولكن قد يدخل البعض بحالة من الحزن المتراكم من الفصول السابقة له.

ويقدم الدكتور عادل سلطان استشاري النفسية بقصر العينى، وصفة سهلة ونصائح بسيطة مذهلة يمكنك أن تطبقها بشكل بسيط تخلصك من لمحة الحزن هذه، وهذا الاكتئاب الذي قد يصيبك وانت في أفضل فصول السنة فصل الربيع..

أهم النصائح:

ـ اهتم بالانشغال عن التفكير المفرط على الدوام، فهذا الإفراط في التفكير يسبب لك مشكلات نفسية واضطرابات.

ـ انشغل بأفعال محببة ومارس هوايات في هذا الفصل وهو الخروج والتخلص من الروتين اليومي المسبب للاكتئاب.

ـ الاهتمام بعيش النمط صحي يساعد بشكل كبير في التخلص من لمحات الحزن والاكتئاب فالطعام الصحي والحركة والرياضة المستمرة فضلا عن النوم لساعات كافية يقلل من أية اضطرابات اكتئابية.

ـ إذا كنت مريض اكتئاب أو تعاني من اكتئاب لمدة طويلة أو حزن عميق لابد وأن تستشير طبيبا مختص إذا ما استطعت التحكم في هذه الحالة من الحزن.

ـ اهتم بالالتزام بتنظيم يومك وتنظيم ساعات نومك.

ـ تجنب الأشخاص السلبيين

وفي السياق ذاته ذكر تقرير نشر في موقع فيري ويل هيلث المعني بالصحة العامة، أن هناك ما يسمى فعليا بالاكتئاب الموسمي الذي قد يزورك في الربيع، فالبعض يعتقد خطئا أن الربيع لا يجتمع معه الاكتئاب ولكن، هناك بعض الحالات التي قد تعاني هذا الاضطراب حتى في أفضل فصول السنه إشراقا ، ومن أكثر الأعراض التي تظهر عليهم:

حالة من إنخفاض الهمة بشدة واضطراب حاد في الحالة المزاجية

الحزن العارم ونوبات غضب متكررة

القلق الحاد والوسواس الشديد

النوبات المختلة والمضطربة فى الحالة المزاجية من أقصى السعادة الى أقصى الغضب

اضطرابات حادة في النوم غالبا ما تكون ارقا شديدا