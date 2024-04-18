شكرا لقرائتكم خبر عن عشان خطة الرجيم تنجح.. 4 أسباب وراء الفشل فى فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع الحميات الغذائية وأنظمة الرجيم العديدة الهادفة للتخلص من الوزن الزائد، تعد من الحيل للحصول على جسم رشيق، ولكن بالرغم من اتباع التعليمات الخاصة بالأنظمة الغذائية يتعرض البعض لعدم فقدان الوزن، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا.

وقدم استشاري السمنة والنحافة في كلية طب القصر عيني الدكتور وليد التابعي أبرز الأسباب المؤدية لعدم استجابة الجسم للحميات الغذائية، ومنها:

-اتباع حمية غذائية قليلة السعرات الحرارية

عند تعرض الجسم لسعرات حرارية منخفضة يتعرض لاحتباس العناصر الغذائية المخزونة لديه، وبالتالي يصعب فقدانه للوزن الزائد.

-عدم القيام بممارسة الأنشطة

يعد القيام بممارسة التمارين الرياضية أو أي أنشطة من الحيل الجيدة لفقدان الوزن، بسبب قدرة الجسم على حرق المزيد من الدهون، ولكن عند عدم القيام بهذا لا يستطيع الجسم حرق المزيد من الدهون.

-أصحاب بعض الأمراض المزمنة

الإصابة باضطرابات في الهرمونات أو قصور الغدة الدرقية تتسبب في عدم قدرة الجسم على فقدان الوزن الزائد، ولذا يجب علاج هذه الأمراض ثم تحديد خطة هادفة للحصول علي وزن صحي.

-عدم أخذ قسط كافي من النوم

قلة النوم والإصابة بالأرق من العوامل الأساسية المؤدية لفقدان الشهية وعدم القدرة علي فقدان الوزن، وعند تنظيم ساعات النوم وأخذ القسط الكافي من النوم يستجيب الجسم لمحاولتك لفقدان الوزن الزائد.

