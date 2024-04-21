شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من الإفراط فى السكريات.. 5 مشروبات هتساعدك على الحد منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون من الصعب مقاومة الرغبة الشديدة فى تناول السكريات، وقد يكون ذلك بسبب عوامل فسيولوجية، مثل التغيرات الهرمونية ونقص المغذيات، ومن الناحية النفسية، يمكن أن يلعب التوتر والعاطفة دورًا فى ذلك، فمن المهم إذن فهم الأسباب الكامنة وراء الرغبة الشديدة فى تناول السكر حتى يمكننا إدارتها بفعالية، ويرصد موقع Onlymyhealth مشروبات لها فوائد غذائية ويمكن أن تساعد فى تقليل الرغبة الشديدة فى تناول السكر.

شاي الأعشاب

يعتبر شاى الأعشاب مثل النعناع أو البابونج بدائل طبيعية تقدم مذاقًا لذيذًا لتكون بدائل فعالة للمشروبات السكرية، وتوفر هذه الخيارات الخالية من الكافيين، علاجًا مهدئًا ومرطبًا يكبح الرغبة الشديدة فى تناول المزيد من السكريات.

الماء المنقوع بالفواكه

تناول الماء الممزوج بشرائح الفواكه الطازجة مثل الفراولة أو الفواكه الحمضية مثل البرتقال يضيف نكهة لذيذة ومنعشة دون إضافة أى سكر، كما أنها تساعد على الترطيب ومنخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإشباع الرغبة الشديدة فى السكر.

الشاى الأخضر المثلج

مشروب منعش ومغذى ويقدم لمسة من النكهة المحلية الطبيعية كما أنه غنى بمضادات الأكسدة، وهو بديلًا منعشًا للشاى المثلج المُحلى بالسكر.

ماء جوز الهند

هو مشروب طبيعي حلو ومرطب يوفر إلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، كما أنه منخفض السعرات الحرارية وخالى من السكريات المضافة، حيث أن تناول ماء جوز الهند يكبح الرغبة الشديدة فى السكر مع تجديد السوائل بالجسم ودعم الترطيب.

العصائر الطبيعية

العصائر الطبيعية التى يتم إعدادها فى المنزل التى تضم مزيجًا من الفواكه والخضروات الورقية، ويمكن إضافة مصدر غنى بالبروتين مثل الزبادي اليونانى، حيث توفر خيارًا مغذيًا ومرضيًا للحد من الرغبة الشديدة فى تناول السكر.