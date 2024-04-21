شكرا لقرائتكم خبر عن ثانية بتفرق.. إزاى تتعامل مع أعراض السكتة القلبية وتنقذ حياتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سليمان بلال، استشارى الحالات الحرجة للقلب بمستشفى قصر العيني أن السكتة القلبية تحدث عندما يتوقف وصول الدم إلى جزء من عضلة القلب وتسمى أيضًا احتشاء عضلة القلب، وأن معرفة أعراضها قد يساعد في إنقاذ حياة المريض.

وأوضح، في تصريح لـ"الخليج 365" أن هناك 18 مليون شخص حول العالم يصابون بالنوبة القلبية كل عام، وهى من الأسباب الرئيسية للوفاة.

وأشار إلى أن السكتة القلبية عادة تصيب الأشخاص الأكبر سنًا لكن معدل إصابة الشباب بها في ازدياد، نتيجة عوامل نمط الحياة من التدخين وقلة النشاط البدنى والأطعمة غير الصحية والإصابة بالأمراض المزمنة مثل: السكرى.

وعن أسباب النوبة القلبية أوضح الدكتور سليمان أنها تشمل عوامل عديدة منها التدخين، عدم انضباط نسبة سكر الدم، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، زيادة نسبة الدهون في الدم والتوتر والضغط النفسية والعصبية وكذلك العامل الوراثى.

كيف تكتشف إصابتك بنوبة قلبية؟

وأوضح استشارى أمراض القلب أن النوبة القلبية حالة طبية طارئة تتطلب الذهاب إلى الطوارئ بأحد المستشفيات إذا شعرت بالأعراض، مضيفاً أن الوقت هو عامل أساسي في علاج النوبة القلبية وتقليل مخاطر المضاعفات وإنقاذ حياة المريض.

قال الدكتور سليمان بلال إنه يجب ملاحظة أعراض الإصابة بالنوبة القلبية والتي تشمل:



- ألم في الصدر وقد يمتد للظهر أو الرقبة أو الذراع الأيسر.

- ضيق في التنفس

- حرقة في المعدة في بعض الأحيان قد يعتقد البعض أنه بسبب ألم في المعدة .

الوقاية من النوبة القلبية

وعن طرق الوقاية من النوبة القلبية قال الدكتور سليمان بلال أنها تشمل عدة عناصر:



- زيارة الطبيب بشكل دورى لأصحاب الأمراض المزمنة.

- إجراء فحوصات دورية.

- شرب الماء بكميات كافية 2-3 لتر يومياً.

- الرياضة مثل: المشى لمدة نص ساعة يومياً,

- الإقلاع عن التدخين

- انقاص الوزن