شكرا لقرائتكم خبر عن 10 علامات تدل على أنك تعانى من سوء التغذية.. أبرزها تساقط الشعر واصفرار الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤثر نقص التغذية على الصحة العامة، ما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض والمشاكل الصحية، مثل فشل النمو، وفقدان وظائف الجسم المختلفة، ومجموعة متنوعة من الاضطرابات الأخرى مثل مرض السكري، وفقدان البصر، وانهيار المناعة، والسرطان وغيرها، وحسبما أفاد تقرير موقع "Onlymyhealth" فإن هناك علامات على جسمك تشير إلى أنك تعانى من نقص التغذية.

الشعور بالتعب والضعف

إذا استمر شعورك بالتعب والضعف حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم، يمكن أن يكون علامة على نقص التغذية، بما في ذلك الحديد أو فيتامين ب 12 أو فيتامين د.

الجلد الشاحب أو المصفر

قد يشير الجلد الشاحب أو المصفر، خاصة على الوجه أو الشفاه إلى نقص الحديد أو فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك.

ضعف الشعر والأظافر

يمكن أن يكون الشعر الجاف والهش الذي ينكسر بسهولة والأظافر الضعيفة أو المعرضة للتقصف أو التكسر علامة على عدم تناول كمية كافية من العناصر الغذائية مثل البيوتين أو فيتامين C أو بعض المعادن مثل الزنك والحديد.

ضعف أو تشنجات العضلات

يمكن أن يحدث ضعف العضلات أو تشنجاتها بسبب نقص البوتاسيوم أو المغنيسيوم أو الكالسيوم، بالإضافة إلى عدم كفاية تناول البروتين.

الضعف الإدراكي

قد تشير صعوبة التركيز أو مشاكل الذاكرة أو ضباب الدماغ أو تقلب المزاج إلى نقص في العناصر الغذائية التي تدعم صحة الدماغ، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامينات ب ومضادات الأكسدة.

مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن أن تنتج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو الإسهال أو الانتفاخ أو عسر الهضم عن عدم كفاية تناول الألياف أو السوائل أو البروبيوتيك، بالإضافة إلى نقص بعض الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

تساقط الشعر

تساقط الشعر قد يكون عرضًا لأكثر من حالة صحية، ولكن تساقط الشعر المفرط أو ترققه مرتبطًا بنقص الحديد أو الزنك أو فيتامين د أو الأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميجا 3، وهذا يشير بشكل أساسى إلى وجود ضعف فى التغذية.

مشاكل العظام والمفاصل

قد تكون العظام الضعيفة والهشة أو آلام المفاصل علامات على نقص الكالسيوم أو فيتامين د أو المغنيسيوم أو العناصر الغذائية الأخرى المهمة لصحة العظام وإصلاح الغضاريف.

تغيرات في الشهية أو التذوق

قد يشير فقدان الشهية أو التغيرات فى حاسة التذوق أو الرغبة الشديدة في تناول أطعمة غير صحية، إلى نقص في عناصر غذائية معينة أو وجود مشاكل صحية أساسية تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية.

لذلك من المهم، اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على التغذية الكافية وتعزيز الصحة العامة.