شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحمايتك من الموجة الحارة وضربة الشمس.. أبرزها حافظ على رطوبة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل عدم استقرار حالة الطقس واستمرار ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا، يتطلب الأمر اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة للحماية من ضربة الشمس، وهى شكل حاد من الأمراض المرتبطة بالحرارة، وتتطلب تحديدًا سريعًا لمنع حدوث مضاعفات خطيرة، لذلك يجب اتخاذ إجراءات فورية في هذه الحالة، حسبما أفاد تقرير موقع "Healthline".

أعراض الإصابة بضربة الشمس

ارتفاع درجة حرارة الجسم

سخونة الجلد وجفافه (عدم التعرق)

النبض السريع

الصداع

الدوخة

الغثيان

فقدان الوعي

وقد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من تشنجات العضلات وضعفها.

فيما يلى.. نصائح للوقاية من التعرض لضربة الشمس

الحفاظ على رطوبة جسمك، خاصة أثناء الطقس الحار أو عند ممارسة أنشطة شاقة، لذلك من المهم تناول الكثير من الماء طوال اليوم حتى لو لم تشعر بالعطش.

تجنب الاستهلاك المفرط للكافيين، لأنها قد تسبب الجفاف.

حاول التزام الأماكن المكيفة أو استخدم المراوح لتوزيع الهواء.

ارتداء ملابس خفيفة الوزن وفضفاضة والبقاء في الظل عندما تكون بالخارج.

تجنب القيام بالأنشطة المجهدة إذا أمكن ذلك خاصة خلال الأوقات التى تشتد فيها حرارة الطقي خلال اليوم.

إذا كان عليك ممارسة أى نشاط بدني، فخذ فترات راحة متكررة في المناطق المظللة أو الباردة.

ارتدي واقيًا من الشمس ونظارات شمسية وقبعة واسعة الحواف لحماية نفسك من أشعة الشمس.

إذا كنت خارج المنزل، حاول الجلوس أو السير فى أماكن الظل على فترات للحماية من التعرض المباشر والمستمر لأشعة الشمس.