شكرا لقرائتكم خبر عن لو لاعب بلع لسانه في الملعب.. استشاري أنف وأذن يوضح أسباب وطرق الإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت إصابة لاعب فريق نادى المقاولون العرب لؤي وائل بما يسمى "بلع اللسان" بعد سقوطه على أرض الملعب خلال مباراة فريقه مع بلدية المحلة، موجة من التساؤلات عن الأسباب وراء تلك الإصابة، وكيف يمكن إسعاف أى شخص يمكن أن يحدث له مثل هذه الحالة سواء أثناء ممارسة الرياضة أو بسبب حادث.

وحول هذه الأسباب أوضح الدكتور حاتم بدران استاذ الأنف والأذن والحنجرة قصر العينى جامعة القاهرة، أن المخ يتحكم في عضلات الجسم والتي تظل مشدودة طوال اليوم، سواء في حالة النوم أو اليقظة ولذلك العضلات الموجودة في مجرى التنفس العلوى من اول عضلات الفم حتى البلعوم والحنجرة وباقي عضلات الجسم تبقى في حالة شد، ولا يحدث لها ارتخاء نتيجة لأوامر مستمرة من المخ.

وأضاف الدكتور بدران في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه في وقت تعرض الجسم وبالأخص الرأس لصدمة مباشرة، يحدث توقف لأوامر المخ لفترة زمنية، ما يؤدى لفقدان العضلة لحالة الشد، وترتخى عضلات الفم والبلعوم الأمر الذى يتسبب في ضيق مجرى الهواء، وأهم عضلة هي عضلة اللسان التي يحدث لها ارتخاء أيضًا، ولو المصاب وقع على ظهره يرجع اللسان للخلف بسبب الجاذبية، ويتسبب في غلق مدخل الحنجرة ويختنق المصاب بلسانه، وهو ما يسمى بـ"بلع اللسان"، ولذلك يجب تجنب صدمات الرأس بقدر المستطاع.

وحول طرق الإسعاف الأولية عند حدوث الإصابة أكد الدكتور بدران ضرورة تجنب حدوث أى تجمهر حول المصاب لمزيد من التهوية، وإمالة الرأس للوراء ورفع الفك لأعلى لحين دخول الهواء مرة أخرى، وبعدها يتم وضعه على جانبه حتى لا تدخل الإفرازات لمجرى التنفس مرة أخرى، مع التأكد من عمل القلب، وفى حالة حدوث توقف يتم عمل التنفس الفموى وتدليك القلب لإنعاشه مرة أخرى لحين حضور سيارة الإسعاف.