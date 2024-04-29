شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حيل من الطبيعة لتخفيف الالتهابات وتسكين الآلام.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لدراسة نشرت فى مجلة Surgical Neurology International، فإن الاستجابة الطبيعية لجسم الإنسان لأى إصابة تؤدى إلى الشعور بالألم أو التورم الناجم عن الالتهاب، وهنا يأتى دور الأدوية المضادة للالتهابات، ما يقلل الالتهاب فى الجسم، ولكن ينصح خبراء التغذية بعدم اللجوء على الفور لهذه الأدوية لتخفيف حدة أى التهاب خاصة لو كان بسيط، ووفقًا لتقرير موقع "Food-tv" فإن هناك 3 مكونات طبيعية يمكنك اللجوء إليها لتخفيف الالتهابات والآلام المترتبة عليها.

وأوضحت الدراسة أن مضادات الالتهابات يمكن أن يكون لها آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل، تقرح المعدة، وفى حالات نادرة، قد تسبب احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية، ومن ثم وجد الباحثون فى المركبات الطبيعية المضادة للالتهابات والتى قد تمتلك فعالية مماثلة فى علاج التفاعل الالتهابى.

فيما يلى.. 3 مكونات طبيعية لتخفيف الآلام معتمدة من خبراء التغذية والتى يجب عليك تجربتها:

الزنجبيل

يصف أخصائو التغذية الزنجبيل على أنه "محارب الطبيعة المضاد للالتهابات"، فمن المعروف أن الزنجبيل غنى بالمركبات التى من شأنها تقليل الالتهاب الذى قد يكون السبب الرئيسى وراء تشنجات العضلات.

ويمكن استخدامه من خلال نقع الزنجبيل الطازج ثم تناوله بعد غليه، أو إضافته إلى وجبات طعامك للحصول جرعة جيدة لمكافحة الألم.

الكركم الخام

الكركمين الموجود فى الكركم غنى بمضادات الالتهاب وله خصائص مطهرة أيضًا، والتى من شأنها أن تساعد فى تخفيف الألم.

بذور الشمر

من المعروف أن بذور الشمر لها خصائص تخفيف انتفاخات المعدة وتهدئة الحموضة، وغيرها من تهيجات الأمعاء التى تؤدى إلى الالتهاب والشعور بالألم، ويُفضل تناول شاى بذور الشمر قبل الوجبات لتحقيق أقصى فائدة.

من المهم أيضًا، إدراج هذه المكونات الثلاثة فى نظامك الغذائى باعتدال من أجل تحقيق الهدف منها فى تخفيف الألم بشكل طبيعى، ولكن إذا استدعى الأمر فلابد من استشارة الطبيب.