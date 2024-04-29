شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تغذية: تناول المكملات العشبية على المدى الطويل يرفع إنزيمات الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أهمية المكملات الغذائية العشبية ودورها في دعم عدد من وظائف الجسم إلا أن الاعتماد عليها فترات طويلة قد يضر الجسم على المدى البعيد.

من جانبها كشفت الدكتورة شيرى إنجى نجيب استشاري التغذية العلاجية كلية الطب جامعة عين شمس، أحد الأخطاء التي يرتكبها الناس هو الاعتقاد بأن المكملات العشبية مفيدة لهم؛ لأن مكوناتها ليست صناعية، إلا أن الأعشاب ليست آمنة دائمًا لمجرد أنها طبيعية، ففي الواقع، فإن زيادة استخدام المكملات العشبية والغذائية يتناسب طرديًا مع زيادة إصابات الكبد الناجمة عن استخدام الأدوية العشبية.

وأكدت خلال تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أن تناول جرعات عالية من الأدوية التي تحتوي على مادة الكرياتين يعمل على رفع إنزيمات الكبد خاصة التي تؤخذ في صالات الألعاب الرياضية، فعند تناولها بجرعات عالية تسبب مشاكل في الكبد.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأنواع من المكملات العشبية التى تكون آمنة وهى التي يصفها الطبيب بروشتة طبية، وهناك أنواع طبية تحتوى على مكونات طبيعية، مثل الشاي الأخضر والقهوة الأخضر والكركم والفيتامينات الخاصة بالحرق، منها مادة الكروميوم التي يتم وصفها للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين.

وهناك نوع أخرى من الأدوية تصف تحت اسم الأدوية الكيمائية وهى التي تحتوى على مواد كيمائية طبية وهو النوع الذى يجب أن يصفه الطبيب أشهرها الحقن الخاصة بالتخسيس التي تؤخذ في البطن، مثل حقن الأنسولين والتي تحتوى على مادة الليراحلوتايد، ووجد الأطباء أنه عند تناولها بجرعات معينة يقلل الشهية، ولكن على الرغم من أنها مصرح بها من قِبَل وزارة الصحة والـFDA الأمريكية، إلا أنها يجب أن تؤخذ بجرعات محددة يصفها الطبيب.