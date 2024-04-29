شكرا لقرائتكم خبر عن طفل شبرا الخيمة.. أعراض تؤكد إدمان طفلك للإنترنت وطرق سليمة للتعامل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى واقعة "مرعبة" استيقظنا على تفاصيلها منذ أيام، حيث عثر على جثمان طفل يبلغ خمسة عشر عامًا بإحدى الشقق السكنية المؤجرة بمنطقة شبرا الخيمة، ممزقا ومنتهكا ومنتزعا بعض الأحشاء والأعضاء منه، وكان هدف مرتكب الجريمة تصويرها وبيع الفيديوهات بمقابل مادى، لذلك لا تترك طفلك أمام الشاشات دون رقابة فلابد من التحكم في الإنترنت.. بهذه النصيحة بدأ الدكتور عادل سلطان استشارى النفسية بقصر العينى حديثه، مؤكدًا أن تعرض الطفل أو المراهق للأجهزة والشاشات، دون رقابة أو رادع أمر في غاية الخطورة، وخطأ عميق في التربية، فتربية الأبناء تحتاج للرقابة المتزنة المعتلة.

وتابع أن هناك أضرارًا بالغة قد تصيب طفلك الجالس دون رقابة أمام شاشات الكمبيوتر والموبايل، والتي من بينها أن يعانى الطفل من حالة قلق حاد أو كآبة وحزن، ورغبة في المزيد من العزلة والوحدة، قد يصل الأمر حد إدمان الإنترنت ومواقع التواصل، وفضلاً عن اضطرابه النفسى حال منعه منه، ولا يمكن العيش بدونه من وجهة نظره وشدة تعلقه به، قد يصاب الطفل باضطرابات نوم حادة، مع اضطرابات عاطفية واختلاط مشاعر نتيجة انفصاله عن الواقع أيضًا، وغيرها الكثير من المضار النفسية، التأثير المباشر على الصحة العقلية.

وعن أبرز الأعراض التي تظهر على الطفل مدمن الإنترنت والأجهزة الإلكترونية والتي يجب على الأبوين ملاحظتها وكشفها مبكرًا واللجوء للمختص النفسى للعلاج، فيوضحها تقرير نفسى مطول نشر في موقع qustodio، مؤكدًا أن إدمان الإنترنت حقيقة واقعة، ولا يمكن إغفالها أو التقليل من هذا النوع من الإدمان، ومن أبرز هذه الأعراض:

تجنب الطفل للقيام بأية ممارسات أخرى بخلاف الجلوس أمام الشاشات

دومًا منشغل بحالة الإنترنت وسرعته، ومدى توفره، ولا يبرح المنزل

القلق الزائد والاضطراب حال انقطاع الإنترنت

تغيز سلوكياته تأثرًا بما يراه على الشاشات ويلاحظ هذا التغير السلبى الأهل والمحيطين

إهمال النظافة والعناية الصحية بنفسه

غضب ونوبات عصبية عند خروجه من المنزل أو إنقطاع الإنترنت

تغير ألفظ الطفل ومعتقداته في وقت قصير إلى تدهور شديد

سلبية شديدة تجاه الحياة ودراسته وعلاقته بوالديه