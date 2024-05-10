شكرا لقرائتكم خبر عن شهر التوعية بسرطان المبيض.. 10 أعراض مبكرة يجب الإنتباه لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان المبيض يظهر في المبيضين، ويمكن علاجه من خلال الجراحة والعلاج الكيميائي، فإنه يحتل المرتبة الثامنة بين أكثر أنواع السرطان انتشارًا بين النساء والسرطان الثامن عشر الأكثر شيوعًا بشكل عام. وفقًا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان الدولي، كان هناك أكثر من 3,13,000 حالة جديدة في جميع أنحاء العالم في عام 2020، وتعانى المصابات بسرطان المبيض العديد من المضاعفات، بما في ذلك انتفاخ البطن، واضطراب المعدة، وألم الحوض، وتكرار التبول، وتغيرات في الوزن، وذلك وفقا لموقع healthshots.

وقدم التقرير، أبرز 10 أعراض مرتبطة بسرطان المبيض، ومنها:

1. آلام في البطن أو الحوض

أعراض سرطان المبيض الأكثر شيوعًا هي آلام الحوض والبطن

2. الانتفاخ

الانتفاخ هو علامة ملحوظة أخرى لسرطان المبيض المتقدم. والسبب تراكم السوائل (الاستسقاء)، يمكن أن يتسبب ذلك في تورم البطن أو انتفاخه.

3. فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الوزن بشكل كبير وغير مبرر، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل آلام البطن أو الانتفاخ، قد يكون علامة على الإصابة بسرطان المبيض. يمكن أن يحدث فقدان الوزن بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك فقدان الشهية والتغيرات في عملية التمثيل الغذائي.

4. تغيرات في عادات الأمعاء

يمكن أن تحدث تغيرات في عادات الأمعاء، مثل الإمساك أو الإسهال أو تغيرات في حجم أو شكل البراز، لدى النساء المصابات بسرطان المبيض، وفقًا لدراسة نشرتها شبكة JAMA . قد تكون هذه التغييرات ناجمة عن ورم يضغط على الأمعاء أو يتداخل مع وظيفة الأمعاء الطبيعية.

5. التعب

في حين أن سرطان المبيض في المراحل المبكرة قد لا يسبب أي أعراض ملحوظة، إلا أنه قد يعاني من التعب. قد تشعر بالتعب الشديد أو نقص الطاقة الذي لا يخففه الراحة، وقد يؤثر ذلك أيضًا على استجابة الجسم المناعية للسرطان.

6. آلام الظهر

من الأعراض الشائعة لسرطان المبيض والتي يمكن إهمالها بسهولة هي آلام الظهر. يقول الخبير: “يمكن أن يحدث الألم في أسفل الظهر أو منطقة الحوض عند النساء المصابات بسرطان المبيض، خاصة إذا انتشر السرطان إلى الأنسجة أو الأعضاء المجاورة”. قد يكون هذا الألم مستمرًا ويتفاقم بمرور الوقت.

7. التبول المتكرر

التبول المتكرر أحد أعراض سرطان المبيض. يضغط على المثانة، مما قد يؤدي إلى زيادة تكرار التبول أو الرغبة المفاجئة في التبول". ومع ذلك، يمكن أن يكون التبول المتكرر أيضًا علامة على عدوى المسالك البولية (UTI) التي يمكن علاجها بسهولة بالمضادات الحيوية.

8. فقدان الشهية

كشفت دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للطب أن بعض النساء المصابات بسرطان المبيض قد يعانين من فقدان الشهية أو يشعرن بالشبع بسرعة عند تناول الطعام، حتى لو لم يتناولن الكثير من الطعام. يمكن أن يحدث هذا الإحساس، المعروف بالشبع المبكر، بسبب وجود ورم يضغط على المعدة أو الأمعاء.

9. إفرازات مهبلية أو نزيف غير طبيعي

يمكن أن يؤثر سرطان المبيض على الإفرازات المهبلية أو يسبب نزيفًا غير طبيعي عن طريق الإخلال بالتوازن الهرموني في الجسم، وفقًا لدراسة نشرت في BMC Cancer . يمكن أن تنتج أورام المبيض هرمونات تحفز بطانة الرحم، مما يؤدي إلى نزيف غير منتظم أو غير طبيعي.

10. تغيرات في الدورة الشهرية

يمكن أن يسبب سرطان المبيض تغيرات في الدورة الشهرية، مثل عدم انتظام الدورة الشهرية، أو النزيف غير الطبيعي، أو النزيف بعد انقطاع الطمث لدى النساء. قد تكون هذه التغيرات بسبب الاختلالات الهرمونية الناجمة عن سرطان المبيض أو وجود ورم في المبيضين.

