شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن "النظام الغذائى المضاد" وكيف يساعدك فى إنقاص وزنك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن هو هدف لمعظم الناس، وفى حين أن الأمر بالنسبة للبعض يكون الهدف منه الرغبة في تحسين مظهرهم، إلا أنه بالنسبة للآخرين أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحتهم والوقاية من الأمراض مثل السكرى وأمراض القلب والكبد الدهنى وغيرها، ويوضح تقرير موقع "إكسبريس" طريقة جديدة لإنقاص الوزن والتى تم وصفها بأنها "نظام غذائى مضاد".

توصل مجموعة من الخبراء إلى طريقة لخسارة الوزن بشكل صحى، والحفاظ عليه بطريقة مستدامة وأطلقوا عليها مصطلح " نظام غذائى مضاد" والذى يهدف فى الأساس إلى تخسيس محيط الخصر، والتى لا يحظر فيها نوع معين من الطعام، كما أن متبعى هذا الدايت ليس لديهم أى قلق بشأن حساب السعرات الحرارية.

ومع ذلك، ووفقًا للخبراء فلا يوجد مقياس واحد يناسب الجميع، ولكن يتم تزويد المشاركين بخطة شخصية بناءً على النتائج المأخوذة من عينات البراز والدم لديهم.

ويهدف هذا النظام الغذائى إلى المساعدة على الالتزام بعادات الأكل الصحية المستدامة والتى تستمر لفترات طويلة، وبالرغم أنه لا يحظر نوع معين من الطعام، إلا أنه ينصح بعدم الإفراط فى منتجات الألبان والكربوهيدرات المصنعة.

وللحد من آلام الجوع مع هذا النظام الغذائى، يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات وخبز الحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس والحمص، بالإضافة إلى تناول الأطعمة المخمرة مثل المخلل للمساعدة فى الحفاظ على صحة الأمعاء.