شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك أول سنة يمتحن .. ازاى تخليه يتغلب على القلق والتوتر فى الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى كثير من الطلبة من القلق والتوتر خاصة فى فترة الامتحانات، وهذا ما يؤثر على تركيز الطالب يوم الامتحان، وبشكل خاص الطلبة فى الصف الرابع الابتدائي باعتباره أول عام دراسي للامتحانات، فى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح للتغلب على التوتر والقلق ليلة الامتحان.



قال الدكتور محمد محمود حمودة، استشاري الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، إن ليلة الامتحان تكون مليئة بالقلق وهناك نوعين من القلق النوع الجيد الذى يساعدنا على المذاكرة والقلق المرضى الذى قد يجعلنا ننسى ما ذاكرناه، مضيفا أننا يجب أن نتجنب القلق المرضى الذى يجعلنا أقل تركيزا.



وأوضح أنه يمكن مراجعة النقاط الرئيسية فى ليلة الامتحان ولا نحتاج أن نضغط أنفسنا فى المذاكرة، مضيفا أن الطالب الذى يعاني من التوتر يجب ألا يضغط نفسه في المذاكرة حتى لا يزيد القلق لديه.



ونصح الآباء والأمهات بزرع ثقة الطفل في نفسه قبل دخول الامتحان وعدم الضغط عليه فى المراجعة ، حتى يصبح أكثر قدرة على استرجاع المعلومات التى ذاكرها طوال العام.



وأكد أن الهدف من مذاكرة ليلة الامتحان استرجاع المعلومة من الذاكرة طويلة المدى إلى الذاكرة قصيرة المدى لاسترجاعها سريعا يوم الامتحان.ونصح بضرورة النوم جيدا وعدم مواصلة السهر ليلة الامتحان، لأن السهر يجعل الطفل يعانى من قلة التركيز فى الامتحان.



وأشار إلى أنه بالنسبة للطلبة الذين لأول مرة يمتحنون هذا العام يجب أن يقوم الآباء بتجهيزهم للامتحان بمساعدتك على حل امتحانات الأعوام السابقة وتقليل الضغط النفسي عليهم.