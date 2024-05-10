شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للذئبة الحمراء.. أعراض وفحوصات تكشف الإصابة بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 10 مايو يعد اليوم العالمي للتوعية بمرض الذئبة الحمراء ، الذي يعد من أمراض الخلل المناعى التى يصعب اكتشافها، ووفقا لتصريح من الدكتور عبد العظيم الحفني استشاري المناعة وأمراض الدم في كلية طب عين شمس، سنتعرف أكثر على المرض.

أوضح الحفني، أن الذئبة الحمراء من أمراض الخلل المناعي التي تصيب الجهاز المناعي وتتسبب في بدء الخلايا المناعية بمهاجمة أنسجة وأعضاء الجسم بشكل غير طبيعي، وعند إهمال العلاج يتأثر العديد من أجهزة الجسم المختلفة كالمفاصل والجلد والكلى والمخ والقلب والرئتين.



وأضاف استشاري المناعة وأمراض الدم، أن ظهور طفح جلدي علي الجسم وخاصة تحت العين، يعد من أبرز العلامات الأولية للإصابة بالمرض، بالإضافة إلي الشعور بالإرهاق والتعب المستمر، وارتفاع درجات حرارة الجسم، والتعرض لألم في مفاصل الجسم وتورمه، كما يتعرض البعض لضيق في التنفس، و ألم في الصدر، وجفاف العينين، والشعور بصداع الشديد.



ومن أسباب الإصابة بمرض الذئبة الحمراء، أكد أن التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس، و الإصابة بالعدوى أو الالتهابات في الجسم، تعد أبرز الأسباب، كذلك كثرة تناول المضادات الحيوية.

وهناك العديد من الفحوصات المهمة التي تساعد في تشخيض الإصابة بالذئبة الحمراء، ومنها:

- صورة الدم الكاملة لقياس عدد كرات الدم الحمراء والبيضاء والهيموجلوبين.

- قياس معدل سرعة ترسب الدم.

- تحليل وظائف الكبد والكلى.

- تحليل البول.

- اختبار الأجسام المضادة.

- رسم للقلب.



وأوضح أن علاج الذئبة الحمراء يعتمد علي أدوية مضادة للالتهابات، في المقام الأول، مع ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس.

