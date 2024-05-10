شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مشاكل في الجهاز الهضمي.. أطعمة ومشروبات لازم تقلل منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشاكل الجهاز الهضمي شائعة للغاية، قد تكون هذه المشاكل عبارة عن انزعاج بسيط أو ألم شديد يحدث بسبب عوامل مختلفة مثل عدم تحمل الطعام والتسمم الغذائي والإجهاد وغيرها من الحالات الصحية الأساسية، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الأطعمة التى يجب أن تستعد عنها إذا كنت تعاني من مشاكل الجهاز الهضمي، بحسب موقع تايمز ناو، وبعض العلامات الشائعة لمشاكل الجهاز الهضمي تشمل الانتفاخ والإمساك والإسهال وأكثر من ذلك.

منتجات الألبان

الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، لديهم صعوبة في هضم اللاكتوز وهو السكر الموجود في منتجات الألبان. عندما يستهلكون أي منتج من منتجات الألبان، فإنه يسبب الانتفاخ والتشنجات والإسهال من بين أعراض أخرى، يمكن لهؤلاء الأشخاص اختيار بدائل مثل حليب اللوز أو منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز.

الدهون المشبعة

قد يكون من الصعب هضم الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات وعدم الراحة.

وينبغي تجنب الأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة المصنعة واللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة. يمكنك اختيار اللحوم الخالية من الدهون أو الأسماك مثل الدجاج أو الديك الرومي أو السمك، يمكنك أيضًا الحصول على الدهون الصحية من الأطعمة مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور وغيرها.

الأطعمة الغنية بالتوابل

تميل الأطعمة التي تحتوي على بهارات مثل الفلفل الحار والصلصات الحارة ومساحيق الكاري إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي، مما يسبب حرقة المعدة والارتجاع الحمضي ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى. إذا كنت تعاني من أي مشاكل في الجهاز الهضمي، فمن الأفضل الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل. ومع ذلك، يمكنك اختيار بهارات خفيفة أخرى.

الكافيين



يمكن أن يؤدي الإفراط في الكافيين إلى إنتاج حمض المعدة الذي قد يؤدي إلى استرخاء العضلة العاصرة السفلية للمريء، مما يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم وغيرها من الانزعاج الهضمي. يمكن أن يساعد تجنب الكافيين في تقليل مخاطر الانتفاخ وآلام البطن والغازات ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

الحمضيات

الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الحموضة مثل الحمضيات والطماطم والقهوة والخل يمكن أن تؤثر على بطانة المريء والمعدة، مما يؤدي إلى ارتجاع الحمض وحرقة المعدة. لذلك، إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، فمن المهم تجنب الأطعمة الحمضية.

المحليات الصناعية

يمكن أن تؤثر المحليات الصناعية على البكتيريا الجيدة في أمعائك مما قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات والإسهال. لذلك، من المهم تجنب أي أطعمة تحتوي على محليات صناعية لأنها قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي.

تحتوي الأطعمة المصنعة على كميات عالية من الدهون غير الصحية والملح والمحليات الصناعية والمواد الحافظة الموجودة فيها. يمكن أن تؤثر هذه على بكتيريا الأمعاء، مما يسبب في النهاية الانتفاخ والغازات وحركات الأمعاء غير المنتظمة. بدلًا من ذلك، اختر الأطعمة الكاملة غير المصنعة مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

