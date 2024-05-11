شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على إصابتك بتكيسات المبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون لتكيسات المبيض لدى النساء أعراض مختلفة مثل آلام الحوض، وثقل أسفل البطن، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وآلام الدورة الشهرية الشديدة، ويعد طلب الرعاية الطبية فى الوقت المناسب وإجراء فحوصات منتظمة لأمراض النساء أمرًا بالغ الأهمية للتشخيص المبكر والإدارة.

أكياس المبيض، وهى عبارة عن أكياس إما مملوءة بالسوائل أو صلبة تتطور داخل المبيض أو على سطحه، وهى حالة شائعة بين النساء فى سن الإنجاب، وفى كثير من الحالات، تمر أكياس المبيض دون أى أعراض أو مضاعفات، ومع ذلك، لا ينبغى تجاهل بعض العلامات التحذيرية، لأنها قد تشير إلى مشكلة أكثر خطورة قد تتطلب عناية طبية، وذلك وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 علامات تحذيرية تدل على الإصابة بأكياس على المبيض:آلام الحوض

أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لأكياس المبيض هو ألم الحوض، يمكن أن يختلف هذا الألم من بسيط إلى حاد ومفاجئ، وقد تختلف شدة الألم وفقًا لحجم الكيس وما إذا كان قد تمزق أو تسبب فى التواء المبيض.

ثقل فى أسفل البطن أو منطقة الحوض

تعانى العديد من النساء المصابات بأكياس المبيض من إحساس بالثقل أو الضغط فى أسفل البطن أو منطقة الحوض، وقد يكون هذا الشعور أكثر وضوحًا بعد القيام بمجهود بدنى أو أثناء الدورة الشهرية.

كثرة التبول

إذا كنتِ تعانين من كثرة التبول وليس له علاقة بعوامل أخرى (مثل كثرة شرب السوائل)، فقد يكون ذلك علامة على وجود كيس فى المبيض يضغط على الأعضاء المجاورة ويسبب اضطرابًا.

فترات الحيض غير المنتظمة

يمكن أن تؤدى أكياس المبيض فى بعض الأحيان إلى تعطيل التوازن الهرمونى الطبيعى، مما يؤدى إلى دورات شهرية غير منتظمة أو تكون غزيرة بشكل غير عادى، لذلك إذا لاحظت المرأة تغيرات مفاجئة فى تدفق الدورة الشهرية أو عادتها، فمن المهم إجراء مزيد من الفحوصات لمعرفة سبب المشكلة.

ألم شديد أثناء الدورة الشهرية

في حين أن الشعور بالألم أثناء فترة الحيض أمر طبيعى بالنسبة للعديد من النساء، إلا أن الألم المستمر والشديد خاصة الذى لا يستجيب لأدوية تخفيف الألم يمكن أن يكون مؤشرًا على وجود مشكلة أساسية مثل أكياس المبيض.