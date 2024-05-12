شكرا لقرائتكم خبر عن النصائح الذهبية الفعالة علشان المعلومة تثبت وتودع النسيان فى فترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النسيان وعدم ثبات المعلومة في الدماغ أزمة، ولكن ببعض الحيل والنصائح البسيطة يمكن للطالب أن يتمكن من تذكر المعلومة بسهولة مما يفيده خلال فترة الامتحانات، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع wikihow، مؤكدا أن هناك الكثير من طرق التفكير الإيجابية، والدراسة الفعالة، التي تحسن من شعور الطالب أثناء الدراسة، وتقلل من حدة شعوره بالقلق والتوتر الذى يسبب له النسيان.

ومن أبرز هذه الطرق:

- لا تحدث نفسك بكلمات غير إيجابية، "أنا لن اتعلم" أنا لن انجح، هذه الكلمات تقلل من جودة ذاكرتك.

- حدد جدولا جيدا لنفسك، واجعله سببا في تنظيم وقتك ومعلومات، خاصة فترة الامتحانات لتعزيز التذكر والاستذكار.

- الراحة بين الحين والآخر من المذاكرة، سبب في إنعاش ذاكرتك وتذكر المعلومات.

- قم بالمذاكرة وحدك وفى انعزال فالمذاكرة في جماعة قد تشتتك وتقلل جودة ذاكرتك.

- الملاحظات المرتبة تساعدك على التذكر قبل الامتحان وأثنائه، قم بكتابة الملاحظات جيدا.

- كتابة ما تم حفظه يساعد كثيرا على التمتع بذاكرة قوية ضد النسيان.

فيما ذكر تقرير في السياق ذاته نُشر في موقع mystudentvoices، أن هناك المزيد من الحيل:

- الابتعاد عن الشاشات التي تأخذ مكانا عظيما في الذاكرة وتقلل المعلومات الدراسية.

- ذاكر بصوت عال فذلك يساعد على التذكر.

- تناقش أنت وشخص آخر، كرفيق الدراسة، أو والدك مع المعلومات التي درستها لتتذكرها لاحقا.

- طرح الأسئلة على الدوام وسماع الإجابة يعزز من تذكرك.

- رقم الصفحات التي تستذكرها، لتعزيز ذاكرتك.

- لا تبالغ في حفظ كم هائل من المعلومات دفعة واحدة بل قسمها.