أطعمة غنية بالبروتين تساعد على خفض الكوليسترول منها الفول

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القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول هو مادة ينتجها الجسم وتساعد أيضًا في إنتاج فيتامين د والهرمونات والإنزيمات التي تساعد في هضم الطعام، فى هذا التقرير نتعرف على أطعمة غنية بالبروتين تساعد على خفض الكوليسترول الضار، بحسب موقع تايمز ناو.

ويعتقد البعض أن الكوليسترول سيء للجسم، إلا أن هناك نوعين من الكوليسترول، أحدهما جيد والآخر سيء، يمكن أن يؤدي الكولسترول السيئ، المعروف أيضًا باسم البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، إلى تراكم الترسبات في الشرايين، وبالتالي التسبب في أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وغيرها من الحالات.

ويساعد الكوليسترول الجيد، المعروف أيضًا باسم البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، في إعادة الكوليسترول من الشرايين إلى الكبد حيث يمكن إزالته من المهم أن يكون لديك نسبة كوليسترول "جيد" أعلى من نسبة الكوليسترول "الضار".

تعتبر البروتينات جزءًا مهمًا من النظام الغذائي ويجب عليك تضمين كمية كبيرة من البروتين في نظامك الغذائي

تلعب البروتينات دورًا مهمًا في خفض مستويات الكوليسترول لاحتوائها على الأحماض الأمينية التي تساعد في تخليق الإنزيمات التي تساعد في استقلاب الكولسترول.

بعد ذلك، تعد الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والفول والبقوليات بدائل جيدة للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة.

كما أن الأطعمة الغنية بالبروتين تحتوي أيضًا على الألياف، والتي من المعروف أنها تخفض مستويات الكوليسترول.

ومع ذلك، قد لا يتمكن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الكوليسترول من تناول البروتين من جميع المصادر المتاحة وذلك لأن بعضها قد يحتوي أيضًا على كميات عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول السيئ من بين أشياء أخرى قد تساهم في جعل مستويات الكوليسترول لديك أسوأ.

لذلك، من المهم أن تتناول البروتينات التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول لديك.

البقوليات

يعتبر الفول والفاصوليا والعدس والبازلاء والحمص مصادر جيدة للبروتين النباتي وغنية بالألياف القابلة للذوبان، حيث ترتبط هذه الأطعمة بالكوليسترول الضار في الجهاز الهضمي وتساعد على إزالته من الجسم.

الاستهلاك المنتظم للبقوليات يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ.

هذه الحبوب ليست مصادر جيدة للبروتين فحسب، بل تحتوي أيضًا على بيتا جلوكان. هذا هو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي ثبت أنها تخفض نسبة الكوليسترول عن طريق تكوين مادة تشبه الهلام في الأمعاء، والتي تربط الكوليسترول.

المكسرات

يمكن أن يمنحك اللوز والجوز والمكسرات الأخرى جرعة جيدة من البروتين.

لديهم أيضًا دهون وألياف صحية للقلب. تناول المكسرات بانتظام يمكن أن يحسن مستوى الدهون لديك عن طريق تقليل الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار. كما أنها تساعد على زيادة مستويات الكولسترول الجيد.

فول الصويا

منتجات الصويا غنية بالبروتين ويمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول. تحتوي بروتينات الصويا على الايسوفلافون الذي يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL ويؤثر أيضًا على نسبة الكوليسترول الجيد عن طريق زيادته.

الأسماك الدهنية

يحتوي سمك السلمون والماكريل والسردين على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية. هذه تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية وضغط الدم.

الأفوكادو

على الرغم من أن الأفوكادو لا يحتوي على نسبة عالية من البروتين، إلا أنه يكمل الأطباق الغنية بالبروتين ويمنحك الدهون الأحادية غير المشبعة التي يمكن أن تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار LDL وكذلك زيادة نسبة الكوليسترول الحميد HDL.

يمكن أن تساعد إضافة الأفوكادو إلى نظام غذائي متوازن على تحسين مستويات الدهون بشكل عام.

البذور

البذور مثل بذور الكتان وبذور الشيا ليست غنية بالبروتين فحسب، بل تحتوي أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف. تساعد الألياف القابلة للذوبان على خفض نسبة الكوليسترول وتحسين صحة القلب.