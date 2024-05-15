المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ينظم الاجتماع السادس لشبكة الاتصال الدائمة للرصد والمراقبة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نظم المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الاجتماع السادس لشبكة الاتصال الدائمة للرصد والمراقبة وورشة عمل إستراتيجية معلومات الصحة العامة، بحضور ومشاركة ممثلين من الدول الأعضاء، حيث تم خلال الاجتماع تناول عدة قضايا مهمة تتعلق بالصحة العامة والجاهزية للتحديات المستقبلية، كما تركز الاجتماع على تعزيز إستراتيجيات تبادل البيانات وتحسين أنظمة الرصد والمراقبة الصحية.

وسلط الاجتماع الضوء على التحديات المرتبطة بتبادل البيانات بين الدول الأعضاء وكيفية تطوير نظم لضمان جمع معلومات دقيقة ومحدثة تساعد في مواجهة الأزمات الصحية بفعالية أكبر، حيث أكد المشاركون على أهمية العمل المشترك والتنسيق الفعال بين الدول الأعضاء لتحقيق هذه الأهداف.

وفي ورشة العمل التي تلت الاجتماع، ناقش المشاركون الأهداف والمبادرات المستمدة من إستراتيجية معلومات الصحة العامة، والتي شملت تطوير أنظمة رصد ومراقبة تدعم جميع أنشطة المركز والدول الأعضاء، مؤكدين على ضرورة تحسين حوكمة البيانات لتعزيز إطار عمل واضح وشفاف لتبادل البيانات ودعم الأبحاث.

وأشار المشاركون إلى دور الأبحاث كركيزة أساسية في تعزيز معلومات الصحة العامة ودعم الإستجابة للتحديات الصحية المستقبلية، مشددين على ضرورة استمرار التعاون والتبادل المعرفي بين الدول الأعضاء لتحقيق أفضل النتائج في مجال الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز الصحة العامة والأمان البيولوجي في دول مجلس التعاون، والذي يعد خطوة هامة نحو تحقيق تكامل أكبر بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.